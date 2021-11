Attiva HYPE Premium: costi di attivazione nulli per un periodo limitato!

Una delle soluzioni di pagamento smart più facili da usare, economiche e particolarmente accessibili è HYPE, conto digitale con carta prepagata contactless disponibile per giovani e adulti con piani di utilizzo differenti. HYPE Premium è il più completo e, per un periodo limitato, il costo di attivazione è pari a 0 Euro.

HYPE Premium: cosa offre e promozioni del momento

Il conto HYPE Premium è un grande passo in avanti rispetto al conto HYPE Start e anche alla versione Next. Oltre alla rimozione dei limiti di ricarica e pagamento, il piano Premium include molteplici bonus interessanti. In primis, iscrivendosi e pagando la quota di 9,90 Euro al mese è possibile ottenere la Carta di debito World Elite Mastercard. Non ci sono, inoltre, commissioni su pagamenti e prelievi in qualsiasi valuta in tutto il mondo e non mancano poi anche i bonifici istantanei illimitati.

Chi ama viaggiare potrà gioire, grazie all’inclusione dell’assicurazione viaggi completa (che copre voli cancellati, ritardi, spese mediche, smarrimento bagagli e altro ancora). Altro bonus è la polizza acquisti con rimborsi per riparazioni e riacquisti in caso di furto o smarrimento. Ovviamente, potrete anche pagare bollette e bollettini in maniera rapida e senza commissioni aggiuntive. Infine, vengono garantiti il servizio HYPE Web per il controllo da PC e l’assistenza dedicata via telefono, e-mail o anche WhatsApp.

Come specificato in apertura, la promozione attuale consente di non pagare alcun costo di attivazione. Normalmente, l’attivazione di HYPE Premium richiede il pagamento di 9,90 Euro aggiuntivi. Tuttavia, fino al 31 marzo 2022, la quota sarà pari a 0 Euro. La registrazione potrà essere effettuata online in maniera estremamente rapida. La carta, poi, arriverà via posta direttamente a casa senza costi di spedizione.