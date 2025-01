Attiva ora Apple Music: 1 mese gratis, poi solo 10,99€

Apple Music offre un catalogo di oltre 100 milioni di brani musicali, superando la concorrenza che arriva a circa 82 milioni. Questa piattaforma di streaming musicale è estremamente completa e perfettamente integrata con l’ecosistema di iPhone, iPad, MacBook e Apple TV. Attiva subito la prova gratuita di 1 mese! Se ti piace, l’abbonamento si rinnova a soli 10,99€ al mese, tutto incluso.

Avrai accesso a una libreria musicale praticamente illimitata, con la possibilità di scoprire ogni giorno sempre nuovi artisti e generi. Se cerchi una canzone, su questa piattaforma la trovi sicuramente. Insomma, è la compagna ideale per il tuo intrattenimento musicale di qualità, grazie anche alle funzionalità e alle caratteristiche premium incluse.

Infatti, Apple Music si distingue per la qualità audio offerta ai suoi utenti. Ascolta i tuoi brani preferiti sfruttando l’audio lossless fino a 24 bit/192 kHz. Goditi un suono eccellente grazie al supporto per Dolby Atmos e audio spaziale. Per gli audiofili e chi cerca la massima fedeltà sonora, questa soluzione rappresenta la scelta migliore.

Apple Music: integrazione perfetta, funzionalità esclusive e gestione avanzata

Apple Music offre un servizio di altissima qualità per tutti gli utenti che cercano il massimo sia nella ricerca che nell’ascolto dei brani musicali. Attiva subito la prova gratuita di 1 mese! Entrerai a far parte di un mondo musicale pazzesco.

Integrazione perfetta con l’ecosistema Apple grazie al controllo vocale tramite Siri e alla sincronizzazione della libreria su iCloud.

Inoltre, ti ricordiamo che a differenza di altre piattaforme streaming musicali, Apple Music è senza pubblicità. Quindi non dovrai sopportare interruzioni durante l’ascolto dei tuoi brani e l’utilizzo dell’applicazione per un’esperienza sempre fluida.