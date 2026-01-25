 Attiva ora una fornitura NeN: in regalo un Buono Sconto Decathlon di 50€
Attiva ora una fornitura NeN Luce o Gas: per te subito in regalo un Buono Sconto Decathlon di 50€ da spendere per acquistare quello che vuoi.
Green Risparmio energetico
Attiva adesso una fornitura NeN di Luce o Gas e ricevi subito in regalo un Buono Sconto Decathlon di 50 euro! Si tratta di una promozione incredibile. Con questo buono sconto potrai acquistare tutto quello che vuoi per le tue avventure o il tuo allenamento. La fornitura di luce e gas è 100% green. Davvero una buona notizia.

Questo provider vuole che cambi fornitore per risparmiare. Per te che sei sempre un po’ più pigro degli altri ora hai un incentivo interessante. NeN ti offre 50 euro da spendere con Decathlon per fare sport nel 2026. Un doppio incentivo: per risparmiare e per allenarti. Cosa stai aspettando? La formula giusta è accettare l’offerta e iniziare subito a risparmiare, in tutti i sensi.

Come ricevere il Buono Decathlon di NeN

Per ricevere il Buono Decatlon di 50 euro in regalo da NeN devi prima di tutto attivare una fornitura a tuo piacere. Fatti fare un preventivo e scegli la soluzione su misura per te, quella che fa bene alla tua casa e al tuo portafoglio. Quando attivi la fornitura inserisci il codice VIVALOSPORT. Pazienta un pochino.

Il tuo voucher da spendere in Decathlon ti arriverà entro 180 giorni dalla sottoscrizione della fornitura, insieme a tutte le istruzioni per usarlo. Una volta in tuo possesso puoi acquistare tutto quello che vuoi, dalle attrezzature all’abbigliamento, online e in negozio. Facile vero? Allora non perdere assolutamente tempo! Inizia subito a risparmiare, così, prima ricevi il voucher e prima spendi.

Con NeN hai davvero tantissime possibilità per risparmiare sulla fornitura di luce, gas o tutte e due. Potrai scegliere di bloccare il prezzo per dieci anni oppure di due anni. Insomma, potrai davvero personalizzare la tua offerta in base alle tue esigenze e a quello che sembra meglio per te e per la tua famiglia.

Pubblicato il 25 gen 2026

