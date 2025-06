Attiva ora WindTre Super Fibra per avere SIM con giga illimitati e Amazon Prime inclusi

Come valutare un’offerta per la fibra ottica di casa? Dal prezzo e dalla velocità della connessione, certo, ma anche dalla quantità e dalla qualità dei servizi aggiuntivi. Ecco, da questo punto di vista WindTre Super Fibra ha pochi eguali, con un’offerta a partire da 22,99€ al mese per avere non solo internet ultraveloce (con Wi-Fi 7), ma anche Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati sulle tue SIM WindTre. Approfitta subito di un’opportunità irripetibile.

Difficilmente si è vista un’offerta così completa e conveniente

Attivando ora WindTre Super Fibra hai la possibilità di avere, innanzitutto, la connessione in fibra ottica e modem Wi-Fi 7 incluso con il quale connettere fino a 256 dispositivi e gestire da remoto tramite l’app sul tuo smartphone. In caso di guasti l’assistenza WindTre è sempre a tua disposizione.

Inoltre incluso nell’abbonamento hai anche l’accesso per 12 mesi ad Amazon Prime, che ti permette di fare acquisti online sul più importante e-commerce al mondo, ma anche accedere a Prime Video, con cui puoi vedere film, serie TV e le partite più importanti della prossima edizione della UEFA Champions League.

Se ancora non ti basta considera anche che puoi avere ogni mese Giga illimitati su tre SIM WindTre, senza costi aggiuntivi. Tieni presente che i Giga illimitati saranno attivi sin da subito, senza dover attendere l’arrivo del router per la fibra ottica.

Per accedere a questa incredibile promozione hai due opzioni:

WindTre Super Fibra per i nuovi clienti – 24,99€ al mese (invece di 30,99€ al mese) se la attivi online

WindTre Super Fibra per clienti mobile WindTre – a partire da 22,99€ al mese

Considerando che un piano mobile illimitato costa mediamente 25-30€, Amazon Prime costa circa 50€ all’anno, e la fibra casalinga 25-30€ mensili, WindTre sta offrendo un risparmio sostanziale offrendoti una connettività senza limiti. Risolvi per sempre la questione della connessione, a casa e in mobilità, attivando ora l’offerta WindTre Super Fibra.