Attrezzatura professionale Scheppach fino al 25% di sconto su eBay

Amanti del fai da te o professionisti, oggi è il vostro giorno fortunato! Tutta l'attrezzatura Scheppach fino al 25% di sconto su eBay.
Amanti del fai da te o professionisti, oggi è il vostro giorno fortunato! Tutta l'attrezzatura Scheppach fino al 25% di sconto su eBay.

Tutta l’attrezzatura professionaleScheppach la trovi in offerta speciale fino al 25% di sconto su eBay. Non perdere altro tempo. Approfitta ora del coupon PSPRCYBER25 per acquistare qualità al miglior prezzo. Si tratta di un’ottima occasione sia per professionisti che amanti del fai da te.

SEGA A NASTRO DA BANCO LEGNO 350W GONIOMETRO E 3 LAME INCLUSE a soli 144 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

Kit trapano avvitatore 20v ixes C-BSB74/1BE-X scheppach a soli 64 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

PIALLA A FILO E SPESSORE COMBINATA PER LEGNO 1250 W 204 MM a soli 269 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

TRAFORO OSCILLANTE SCHEPPACH SD1600V SEGHETTO DA LEGNO PIANO INCLINABILE a soli 104 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

Valigetta portautensili 97 pezzi a soli 52,90 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

Idropulitrice a scoppio 212cc 241bar 4.3kw motore a benzina a soli 304 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

Aspiratore lava moquette tessuti tappezzerie 1600w a soli 84 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

ELETTROSEGA 2400W 46CM TENSIONAMENTO RAPIDO CATENA 18″ a soli 79,90 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

Idropulitrice acqua fredda 180 bar a soli 114 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

TRONCATRICE RADIALE LEGNO  SEGA CIRCOLARE ø 216 LASER a soli 134 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

TRAPANO MISCELATORE IMPASTATORE MALTA COLLA CON FRUSTA 1600W a soli 74,90 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

CAVALLETTI PIEGHEVOLI LAVORO SUPPORTO APPOGGIO RICHIUDIBILE 2PZ a soli 114 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

TRAPANO A COLONNA DA BANCO CON PUNTATORE LASER 710 W a soli 159 euro con il codice PSPRCYBER25!

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 dic 2025

Pubblicato il
4 dic 2025
