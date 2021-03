Auckly, il supporto auto con ricarica wireless

Lo smartphone è diventato ormai estremamente importante in auto poiché consente di restare in contatto con famiglia e colleghi, perché suggerisce il percorso con il navigatore, perché organizza la musica nell’abitacolo e molto altro ancora. Avere un supporto che offre la ricarica wireless consente di rendere la guida più sicura e comoda, togliendo cavi e rendendo tutto molto più ordinato. Quanto costa? 35,99 euro, poco più di un supporto tradizionale, ma con vantaggi decisamente superiori.

Auckly, il supporto auto definitivo

Non a caso Amazon propone questa soluzione Auckly proprio in occasione dello speciale per la Festa del Papà. Il caricatore wireless da auto consente infatti di sposare più esigenze al tempo stesso:

bloccare in modo serrato lo smartphone per averlo sempre a portata di sguardo eliminare il cavo di ricarica, potendolo infatti gestire in modo ordinato verso il caricatore invece che verso lo smartphone eliminare l’ingombro del cavo penzolante che in alcuni casi diventa un autentico disturbo durante il cambio di marcia avere sempre in carica lo smartphone: è sufficiente appoggiarlo sul supporto

Il caricatore funziona con protocollo Qi e consente una ricarica massima fino a 15W, potendo dunque ospitare ogni tipo di smartphone (iPhone, Samsung e altri; uniche incompatibilità dichiarate sono con la ricarica veloce Huawei).

Una soluzione simile diventa rapidamente una soluzione definitiva, consentendo di superare agevolmente tutta una serie di difficoltà che caratterizzano l’esperienza quotidiana in auto per chi deve/può spostarsi. O forse un modo per iniziare a prepararsi a quando, finalmente, sarà nuovamente possibile tornare a viaggiare: in questo caso è chiaramente un’idea regalo piena di significato.