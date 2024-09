Audacity 3.6.2 aggiunge sezione effetti Legacy e corregge vari bug

Audacity 3.6.2 è stato rilasciato nelle scorse ore. Questo aggiornamento minore corregge diversi bug nella serie Audacity 3.6. Si tratta della seconda versione patch di Audacity 3.6 che aggiunge una nuova sezione “effetti Legacy” che contiene i vecchi Limiter, Compressor e Classic Filters. Inoltre, sposta l’intervallo di traccia temporale in una singola finestra di dialogo e ripristina il comportamento della modifica della selezione durante l’importazione di una clip audio al comportamento precedente.

Come accennato, si tratta principalmente di una versione di correzione di bug, che affronta molti problemi. Questi includono l’indicatore di pitch che scompare su Linux quando si raggiungono le doppie cifre, la mancanza della linea zero e un blocco dopo l’annullamento. Vi è poi l’aspetto dell’inviluppo per le clip spostato da 0 e l’interfaccia utente dell’intestazione della traccia interrotta quando si ridimensionano i canali in una traccia stereo. È stato inoltre risolto un problema per cui l’incollatura a volte reimposta il nome della clip e il taglio non inserisce le clip negli appunti. Audacity 3.6.2 corregge bug per cui la schermata diventa bianca su alcuni sistemi. Vi è poi un problema con il rilevamento dei plugin LV2 sui sistemi macOS e Windows, nonché un bug relativo alla divisione stereo-mono.

Audacity 3.6.2.: gli altri bugfix inclusi nell’aggiornamento

Oltre a ciò, questa versione corregge le operazioni Labeled Audio, un problema per cui a volte i progetti Cloud non si aprono. Risolve un bug per cui le tracce con effetti master a volte esportano solo silenzio, un crash dopo la registrazione di lunghe sessioni, un crash quando non si riesce a caricare un progetto cloud e l’importazione di file OGG e Wavpack multicanale. Questa versione risolve un problema per cui la preferenza “modifica clip può spostare altre clip” desincronizzava più tracce. Inoltre, corregge anche un bug che causava il massimo utilizzo della CPU da parte di Audacity quando ridotto a icona. Per maggiori dettagli su queste modifiche è possibile consultare il changelog completo sulla pagina GitHub del progetto.

Audacity 3.6.2 è disponibile per il download dal sito web ufficiale come binario AppImage universale. Questo consente di eseguire l’applicazione su praticamente qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla. Naturalmente, gli utenti possono anche installare Audacity da Flathub come app Flatpak o dai repository software della propria distribuzione.