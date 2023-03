Audible introduce la pubblicità negli audiolibri

Nel corso delle ultime ore, Audible ha iniziato a implementare annunci pubblicitari nei suoi audiolibri, il che lascia intuire un possibile cambiamento di modello di business adottato, sulla falsariga di quanto fatto negli ultimi mesi dalle piattaforme di streaming video come Netflix e Disney+, le quali hanno introdotto piani base più economici con pubblicità al seguito.

Audible: pubblicità negli audiolibri in fase di test

A rendere nota la cosa è stata Audible stessa, con la pubblicazione di un apposito post informativo sul suo sito con cui ha fatto sapere che sta conducendo test limitati su una base di utenti selezionati che hanno già ricevuto gli annunci pubblicitari e che questo passo è attualmente riservato ai membri non paganti, concedendo loro accesso supportato da annunci a una serie limitata di titoli.

Almeno per il momento, dunque, coloro che hanno in essere un abbonamento a pagamento non dovrebbero andare incontro a cambiamenti, ma il condizionale in questi casi è sempre obbligatorio.

Gli annunci vengono proposti durante l’ascolto di audiolibri tradizionali, podcast e altri contenuti originali di Audible e in una giornata ne vengono riprodotti 8 al massimo, a prescindere da ciò che si sta ascoltando.

Al momento non sono state spiegate le ragioni esatte in base alle quali Audible ha deciso di compiere questo test, ma dovrebbe rientrare all’interno delle prove condotte periodicamente dall’azienda per lo studio delle future iniziative da attuare e, come anticipato, potrebbe essere che si stia valutando l’introduzione di un piano a costo ridotto o addirittura gratuito e limitato supportato però dalla pubblicità.