Audible: ascolti libri e guadagni 15 euro

Amazon ha lanciato una interessante offerta prenatalizia per promuovere il proprio servizio Audible. Il servizio è del tutto peculiare poiché consente di accedere a libri e podcast, sempre e comunque per mezzo audio. I libri, insomma, non si leggono: si ascoltano. E per fare ciò Amazon offre 15 euro a chiunque voglia aderire all’offerta.

Audible ti regala 15 euro

L’abbonamento mensile ad Audible costa 9,99 euro: chiunque si abboni entro il 31 dicembre avrà 15 euro di buono sconto su Amazon, guadagnando così 5 euro su questo tipo di operazione. Se poi si decide di non continuare a fruire del servizio sarà sufficiente cancellare l’abbonamento entro il primo mese, in caso contrario sarà automatizzato il rinnovo al prezzo canonico.

Audible mette a disposizione 60 mila audiolibri e podcast: i libri sono gestiti da attori che consentono di rendere al meglio la lettura, donando la piena emozione della storia in ogni situazione. Da Elena Ferrante a Ken Follett, da Sandro Veronesi a Lev Tolstoj: per tutti i gusti, per ogni tipo di “lettore”. Chi ha poco tempo e lo vuole dedicare ad attività come bricolage e camminate, o chi vuole allettare il tempo passato nei trasferimento tra casa e lavoro, o chi semplicemente vuole adagiarsi sul divano ed immergersi nelle migliori storie, non deve far altro che affidarsi ad Audible per un primo mese di prova che, nei fatti, si trasforma addirittura in una convenienza per chi resterà abbonato anche solo per 1 mese.

Chi non vuole aderire all’opzione “15€ con Audible” può in alternativa iscriversi gratuitamente al servizio per un mese, senza spese e senza omaggi Amazon. In questo caso la pagina a cui fare riferimento è questa.