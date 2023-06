Tre mesi di audiolibri gratis con Audible: riscattali ora

Per scaldare i motori in vista del Prime Day ormai quasi alle porte (l’evento è in programma per l’11 e 12 luglio), Amazon permette oggi agli utenti Prime di ottenere tre mesi di abbonamento gratis al servizio Audible, per l’ascolto degli audiolibri e non solo. Per capire se si è eleggibili alla promozione non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata.

Attiva tre mesi di abbonamento gratis ad Audible

Se compare l’immagine visibile qui sotto, è fatta: è sufficiente un click su “Iscriviti” e da qui a fine settembre sarà possibile immergersi nei romanzi e negli oltre 70.000 volumi presenti nel catalogo della piattaforma. A questo si aggiungono i tanti podcast originali.

Audible permette l’ascolto in streaming su smartphone, tablet, computer e dispositivi Amazon Echo, ma anche offline grazie al download nella memoria interna. Il tutto, ovviamente, senza pubblicità né interruzioni di alcun tipo.

Chi ancora non ha attivato un abbonamento Prime lo può fare subito iniziando il mese di prova gratuita, senza alcuna spesa. Ci si farà così trovare pronti all’appuntamento con il Prime Day, potendo beneficiare delle offerte proposte nelle 48 ore dell’evento. Inoltre, si avrà subito accesso all’intero catalogo di film, serie TV e show presenti su Prime Video.