Audio premium sotto i 40€? Gli OPPO Enco Air4 fanno il miracolo!

C’è un’offerta a tempo di Amazon che ti permette di assicurarti un audio premium sotto i 40 euro. Non ci credi? Allora fai subito l’affare del giorno. Acquista gli OPPO Enco Air4 a soli 39 euro, invece di 69,99 euro. Per quello che offrono già il prezzo di listino era particolarmente conveniente. Adesso poi sono davvero un prodotto imperdibile se cerchi alta qualità e risparmio.

Gli Enco Air4 sono ergonomici e quindi comodi da indossare per tutto il giorno. I morbidi cuscinetti in silicone aderiscono perfettamente al tuo padiglione auricolari assicurando una presa salda anche mentre fai sport o ti muovi. Dotati di cancellazione attiva del rumore, eliminano fino a 32 dB di rumori esterni come traffico, chiacchiere e altro. Potrai ascoltare concentrandoti.

Con Amazon hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o al punto di ritiro. Se li ordini subito, puoi addirittura riceverli oggi stesso in serata. Verifica i tempi di consegna direttamente alla pagina dell’articolo, prima di aggiungerlo nel carrello. Ti consigliamo di essere veloce a confermare questa offerta a tempo perché potrebbe finire da un momento all’altro.

Gli OPPO Enco Air4 fanno davvero sul serio

Non ci sono dubbi! Quando provi gli OPPO Enco Air4 capisci che sono auricolari che fanno davvero sul serio. Con soli 39 euro su Amazon, ti aggiudichi un vero prodotto di qualità. Le chiamate sono sempre chiare grazie all’intelligenza artificiale e al doppio microfono che le rendono due volte più nitide catturando la tua voce e cancellando i rumori.

Il drive con diaframma titanizzato da 12,4 mm assicura bassi emozionanti, regalandoti il vero ritmo di ciò che stai ascoltando. E con Enco Master Equalizer trovi il suono perfetto per ogni traccia grazie alle tre opzioni di equalizzazioni uniche: Bass Boost, Clear Vocals e Original Sound.

Con custodia di ricarica garantiscono fino a 43 ore di ascolto e singolarmente fino a 12 ore di ascolto, senza cancellazione attiva del rumore. Cosa stai aspettando? Questi auricolari ultra ti stanno aspettando su Amazon a un prezzo vincente. Acquistali adesso a soli 39 euro, invece di 69,99 euro.