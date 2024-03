Audiolibri, prezzo stracciato: l'offerta ti porta fino all'estate

Amazon ha all’attivo in questi giorni una grande offerta per tutti coloro i quali intendono leggere più libri, ma senza averne mai realmente il tempo. Troppe le ore passate in auto, o in metropolitana, oppure semplicemente dove le mani sono occupate altrove e non possono essere impegnate su un libro o su un e-reader. La soluzione c’è, si chiama Audible e approfittarne ora consente di tagliare il costo del 70% per i prossimi 4 mesi.

Audible, senti che sconto

70 mila audiolibri tra i quali poter scegliere, la qualità consolidata del servizio, una gamma di scelta ampia e variegata. Si può valutare se approfittare soltanto del primo mese gratuito (9,99€ dopo i primi 30 giorni, poi ci si può cancellare in qualsiasi momento), oppure se scegliere l’offerta di primavera che consente di ascoltare tutti i libri che su desidera al costo di soli 2,95€/mese per i primi 4 mesi (9,99 €/mese alla scadenza dell’offerta e, ancora una volta, la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento).

Nessuna pubblicità, ascolto online o offline, possibilità di utilizzare il servizio su smartphone, tablet, PC o anche su Amazon Echo. Da “La zona d’interesse” a “Corpi estranei“, passando per “L’orizzonte della notte” o “Cuore nero“, in molti casi in esclusiva assoluta per Audible: optare ora per l’offerta quadrimestrale significa portarsi i migliori libri fino all’estate, potendo accompagnare l’arrivo della bella stagione con ascolti comodi al lavoro, durante il weekend, durante una passeggiata, durante gli spostamenti casa-ufficio o per allietare le serate nel relax.

L’offerta è a tempo limitato: ecco perché approfittarne subito, preparandosi così ad un tuffo nella migliore narrativa del momento potendo scegliere liberamente da un catalogo continuamente aggiornato.