Altro che digitale terrestre! Nuovi canali arrivano su TivùSat

In questi giorni TivùSat, l’alternativa al digitale terrestre che offre un intrattenimento con parabola e decoder satellitare, si è arricchita di tanti nuovi canali. Una novità interessante, visto che solitamente a far parlare di sé è sempre il digitale terrestre. Vediamo quindi quali sono i nuovi arrivati nella lista dei canali disponibili:
- Euronews Italian LCN 58 – canale di notizie in italiano;
- Sender Neu Jerusalem LCN 413 – canale religioso;
- BeJoy Kids LCN 447 – canale per bambini.
La numerazione nazionale TivùSat aggiornata con i nuovi canali
Ecco quindi la numerazione nazionale TivùSat aggiornata con i nuovi canali da poco inseriti.
- 1 Rai 1 HD
- 2 Rai 2 HD
- 3 Rai 3 HD
- 4 Rete 4 HD
- 5 Canale 5 HD
- 6 Italia 1 HD
- 7 La7 HD
- 8 Tv8 HD
- 9 Nove HD
- 10 Rai 4 HD
- 11 Iris HD
- 12 La 5 HD
- 13 Rai 5 HD
- 14 Rai Movie HD
- 15 Rai Premium HD
- 16 Italia 2 HD
- 17 Mediaset Extra HD
- 18 TV2000 HD
- 19 Cielo HD
- 20 Mediaset 20 HD
- 21 Rai Sport HD
- 22 Focus HD
- 23 Rai Storia HD
- 24 Rai News 24 HD
- 25 TgCom 24 HD
- 26 Rai Scuola HD
- 27 TwentySeven HD
- 28 Dmax HD
- 29 La7 Cinema HD
- 30 We Do Movies
- 31 Real Time HD
- 33 Food Network HD
- 34 Cine 34 HD
- 35 Radio Italia Tv HD
- 36 RTL 102.5 Tv HD
- 37 Discovery HD
- 38 Giallo HD
- 39 Top Crime HD
- 40 Boing HD
- 41 Cartoonito HD
- 42 Rai Gulp HD
- 43 Rai Yoyo HD
- 44 Frisbee
- 46 K2
- 47 Super!
- 48 Arte HD
- 49 Mezzo
- 50 RDS Social TV HD
- 51 Equ Tv HD
- 52 ACI Sport Tv HD
- 54 Sportitalia Solo Calcio HD
- 55 Marcopolo Travel Tv
- 56 HGTV HD
- 58 Euronews Italian
- 59 Discovery Turbo HD
- 60 We Do Big Stories HD
- 61 Juwelo Tv
- 62 RTL 102.5 Caliente HD
- 63 Radio Italia Live HD
- 64 Radio Kiss Kiss Tv HD
- 65 Radio Zeta Tv HD
- 66 Radio Freccia Tv HD
- 67 Radio Monte Carlo Tv HD
- 68 Virgin Radio Tv HD
- 69 France 24 HD English
- 70 BBC News Europe
- 71 Al Jazeera English HD
- 72 TRT World HD
- 73 NHK World HD
- 74 Freedom
- 75 France 24 HD Français
- 76 Dim Tv
- 77 Al Jazeera HD
- 79 Sonlife Broadcasting Network
- 81 CNBC Europe HD
- 82 Bloomberg European Tv
- 83 Daystar HD
- 85 DW – Deutsche Welle HD
- 86 Euronews HD English
- 87 CGTN HD
- 88 CGTN Documentary HD
- 89 Senato Italiano HD
- 90 Camera dei Deputati
- 91 KBS World HD
- 92 CCTV 4 HD
- 94 Svoboda Tv
- 95 Svoboda News
- 96 Svoboda Plus
- 97 Russia’s Future
- 98 Belarus Tomorrow
- 99 Gordon Live
- 187 CGTN
- 202 Rai Radio 2 Visual
- 210 Rai 4K
- 220 Museum 4K
- 222 MyZen 4K
- 225 TravelXP 4K
- 230 Hot Bird 4k
- 301 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- 302 Rai 3 TGR Piemonte
- 303 Rai 3 TGR Liguria
- 304 Rai 3 TGR Lombardia
- 305 Rai 3 TGR Veneto
- 306 Rai 3 TGR Alto Adige
- 307 Rai 3 TGR Trentino
- 308 Rai Südtirol HD
- 309 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- 310 Rai 3 TGR FVG Bis
- 311 Rai 3 TGR Emilia Romagna
- 312 Rai 3 TGR Toscana
- 313 Rai 3 TGR Marche
- 314 Rai 3 TGR Umbria
- 315 Rai 3 TGR Lazio
- 316 Rai 3 TGR Abruzzo
- 317 Rai 3 TGR Molise
- 318 Rai 3 TGR Campania
- 319 Rai 3 TGR Puglia
- 320 Rai 3 TGR Basilicata
- 321 Rai 3 TGR Calabria
- 322 Rai 3 TGR Sardegna
- 323 Rai 3 TGR Sicilia
- 412 Teleradio Pace HD
- 413 Sender Neu Jerusalem
- 420 People Tv – Rete 7 HD
- 422 Telecupole
- 444 Horse Tv HD
- 445 Padre Pio Tv HD
- 447 BeJoy Kids
- 454 Parole di Vita
- 500 Tivù La Guida
- 519 TRM h24
- 550 San Marino Rtv HD
- 601 Rai Radio 1
- 602 Rai Radio 2
- 603 Rai Radio 3
- 604 Rai Isoradio
- 605 Rai GR Parlamento
- 606 Rai Radio 1 Sport
- 607 Rai Radio 3 Classica
- 608 RDS
- 609 DimSuono Roma
- 610 RTL 102.5
- 611 Radio Zeta
- 612 Radio Freccia
- 613 Radio Gamma Stereo
- 615 Radio 105
- 616 Virgin Radio
- 617 R101
- 618 Radio Monte Carlo
- 619 Rai Radio Südtirol
- 620 Radio Italia s.m.i.
- 621 M2O
- 622 Radio Capital
- 623 Radio DeeJay
- 624 Radio 24
- 625 DiscoRadio
- 626 Radio Onda d’Urto
- 627 Anni 60
- 629 Radio Supersound
- 630 Radio Margherita
- 631 Radio Number One
- 633 Radio Maria
- 634 Radio Mater
- 635 Popolare
- 636 Rai No Name Radio
- 637 Rai Radio Tutta Italiana
- 638 Rai Radio Techetè
- 639 Rai Radio Kids
- 640 Rai Radio Live Napoli
- 641 Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
- 642 Rai Radio Trst A
- 643 Radio Kiss Kiss
- 644 Radio Sportiva
- 645 RVS Accendi la Speranza
- 646 Canzoni Napoletane
- 656 RFI Francais
- 661 Swiss Pop
- 662 Swiss Jazz
- 663 Swiss Classica
- 667 DW-FM02
- 669 DW08
- 670 DW09
- 701 Uninettuno University Tv
- 815 Vatican Media Europa HD
- 819 Videolina HD
- 822 Tele Sardegna HD
- 832 TvA Vicenza
- 868 Arte In Channel HD
Pubblicato il 15 apr 2026
Link copiato negli appunti