Digitale Terrestre: problemi di segnale per un aggiornamento alle frequenze

Un recente aggiornamento alle frequenze dei canali del digitale terrestre sta creando alcuni problemi di segnale su tutto il territorio nazionale. In alcune zone, più che in altre, alcuni canali sono scomparsi mentre altri si vedono male. La prima cosa da fare è non preoccuparsi eccessivamente per il problema. Infatti, si tratta di una reazione fisiologica della piattaforma.
Non trattandosi di un guasto al tuo apparato di ricezione, la cosa necessari da fare è verificare che sia attiva la sintonizzazione automatica sul proprio televisore o decoder tramite il menù delle impostazioni. Se compatibile a questa funzionalità è solo questione di tempo e il dispositivo si aggiornerà da solo. Altrimenti, se la situazione è grave sarà necessario avviare una ricerca automatica dei canali.
Digitale Terrestre: a cosa servono le frequenze
Ogni canale viene sintonizzato dall’apparecchio tramite delle frequenze che, per quanto riguarda la piattaforma digitale terrestre, sono raggruppate in multiplex. Ogni mux contiene al suo interno differenti canali e ne gestisce la trasmissione. Conoscere le frequenze dei canali per multiplex può essere utile se è necessario effettuare una ricerca manuale dei canali.
MUX R RAI
Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
- Rai 1 HD (LCN 1)
- Rai 2 HD (LCN 2)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Rai 3 HD (LCN 103)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
MUX A RAI
Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
- Rai 4 (LCN 21)
- Rai 5 (LCN 23)
- Rai Movie HD (LCN 24,524)
- Rai Premium (LCN 25)
- Rai Gulp (LCN 42)
- Rai YoYo (LCN 43)
- Rai Sport HD (LCN 58)
- Rai Scuola HD (LCN 146)
- Rai 4 HD (LCN 521)
- Rai Premium HD (LCN 525)
- Rai Storia HD (LCN 554)
- Rai Radio 1 (LCN 701)
- Rai Radio 2 (LCN 702)
- Rai Radio 3 (LCN 703)
- Rai GR Parlamento (LCN 704)
- Rai Isoradio (LCN 705)
- Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
- Rai Radio Kids (LCN 707)
- Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
- Rai Radio Techete’ (LCN 709)
- Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
- Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
- No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
MUX B RAI DVB-T2
Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
- Rai 4 HD (LCN 21)
- Rai Premium HD (LCN 25)
- Rai News 24 HD (LCN 48)
- Rai Storia HD (LCN 54)
- Rai Scuola HD (LCN 57)
- Rai 4K (LCN 101)
- Rai Play (LCN 201)
- Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
- Rai Play Sound (LCN 203)
- Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)
- Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)
- Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)
- Rai 5 HD (LCN 523)
- Rai Movie HD (LCN 524)
- Rai Gulp HD (LCN 542)
- Rai YoYo HD (LCN 543)
- RTV San Marino (LCN 550)
- Rai Sport HD (LCN 558)
MUX MEDIASET 1
Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- Iris HD (LCN 22,522)
- 27Twentyseven HD (LCN 27,527)
- La5 HD (LCN 30,530)
- Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
- TGCOM24 HD (LCN 51,551)
- RADIO 105 (LCN 66,566)
- R101 TV (LCN 67,567)
- tivù la guida (LCN 500)
- Radio R101 (LCN 771)
- Radio Monte Carlo (LCN 772)
- RADIO 105 (LCN 785)
- VIRGIN RADIO (LCN 786)
MUX MEDIASET 2
Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- QVC HD (LCN 32)
- Cine34 HD (LCN 34,534)
- Focus HD (LCN 35,535)
- TOPcrime HD (LCN 39,539)
- Boing (LCN 40,540)
- Boing Plus (LCN 45,545)
- Cartoonito (LCN 46,546)
MUX MEDIASET 3
Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- Rete4 HD (LCN 4,104,504)
- Canale5 HD (LCN 5,105,505)
- Italia1 HD (LCN 6,106,506)
- 20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
- Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
- Test HEVC main10 (LCN 200)
MUX D-FREE (MUX 3D-FREE)
Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- LINEAGEM (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMA FREE (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- Terre Euganee Channel (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- BABEL – TMC TELEMONTECARLO (LCN 244)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- ENJOY TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- Byoblu (LCN 262)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- Satisfaction TV (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- RADIO BRESCIA – La Leonessa (LCN 787)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)
MUX CAIRO DUE
Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- LA7 HD (LCN 7,107,507)
- LA7CINEMA (LCN 29,229,529)
- ITALIA 121 (LCN 121)
- ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
- ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
- ITALIA 126 (LCN 126)
- ITALIA 127 (LCN 127)
- ITALIA 134 (LCN 134)
- ITALIA 135 (LCN 135)
- ITALIA 136 (LCN 136)
- ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)
- ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)
- ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
- ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
- ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)
- ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
- ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
- ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
- ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
- ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)
- FRANCE 24 (LCN 241)
- LA7 Test (LCN 829)
- Caccia e Pesca (LCN 888)
- LA7 TEST (LCN 907)
- LA7 Servizi on demand (LCN 929)
- LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
- LA7 TEST (LCN 998)
- LA7CINEMA TEST (LA7CINEMA HD) (LCN 999)
MUX PERSIDERA1
Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- NOVE (LCN 9,109,509)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Discovery Turbo (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- iL61 (LCN 61,561)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- CHANNEL 24 (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- GOLD INVEST TV (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- CANALE 144 (LCN 144)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (CANALE 162) (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (GOLD INVEST TV) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
- CANALE 232 (CHANNEL 24) (LCN 232)
- CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
- CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)
MUX PERSIDERA2
Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- TV8 HD (LCN 8,108,508)
- Cielo (LCN 26)
- TV2000 (LCN 28,528)
- K2 (LCN 41)
- frisbee (LCN 44)
- Super! (LCN 47)
- Sky TG24 (LCN 50)
- SUPERTENNIS (LCN 64)
- RadioItaliaTV (LCN 70,570)
- RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
- VH1 (LCN 167)
- IlSole24ORE TV (LCN 246)
- inBlu2000 (LCN 728)
- RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
- R Italia SMI (LCN 770)
- TV8 News On Demand
MUX PERSIDERA3
Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36)
- Discovery (LCN 37,537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- Man-ga (LCN 236)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
- BIKE (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266,531)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MALPENSA 24 HD (LCN 410)
- IMPRESE (LCN 412)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 (LCN 736)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)
Si aggiorna anche la numerazione LCN nazionale
In Italia esiste una numerazione LCN nazionale che permette di ordinare e trovare facilmente ogni canale del digitale terrestre disponibile nella tua zona in base alle frequenze. In queste ore questa numerazione si è aggiornata.