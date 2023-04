AuKill usa Process Explorer per distribuire ransomware

Gli esperti di Sophos hanno individuato un tool, denominato AuKill, che sfrutta una vecchia versione del driver di Process Explorer per disattivare le soluzioni di sicurezza e copiare backdoor o ransomware sul computer. In particolare sono stati distribuiti Medusa Locker e LockBit tra gennaio e febbraio 2023. Le sei varianti di AuKill in circolazione condividono alcune parti di codice con il tool open source Backstab.

AuKill disattiva gli antivirus e installa ransomware

La tecnica utilizzata dai cybercriminali è nota come BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver). Sfruttando un drive vulnerabile, ma con firma legittima, viene eseguito il malware con privilegi elevati. In questo caso il driver infetto è PROCEXP.SYS di Process Explorer 16.32, copiato nella directory C:\Windows\System32\drivers , accanto a quello legittimo PROCEXP152.SYS .

Per ottenere privilegi elevati, AuKill impersona TrustedInstaller (servizio di installazione dei moduli di Windows) e ottiene i privilegi SYSTEM. Dopo aver stabilito la persistenza, il malware copia il driver PROCEXP.SYS su disco. Questo driver non viene rilevato come infetto, quindi consente di disattivare servizi e processi delle soluzioni di sicurezza.

I prodotti di Sophos possono però rilevare e bloccare AuKill. La software house ha segnalato il problema a Microsoft (il tool Process Explorer viene sviluppato da Winternals, sussidiaria dell’azienda di Redmond). Sophos consiglia agli utenti di installare gli ultimi aggiornamenti di Windows e delle applicazioni, oltre ad un buon antivirus.

