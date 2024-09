Aumenta la tua privacy online con Norton VPN

Per navigare online con una maggiore privacy e una protezione antivirus avanzata, tra le soluzioni migliori attualmente disponibili si annovera Norton VPN, un software che offre un servizio di rete virtuale privata veloce, affidabile e sicuro. Oltre a una VPN con prestazioni elevate, si distingue dagli altri servizi basandosi sul pluripremiato antivirus proprietario.

Al momento Norton VPN offre tre piani: Norton Secure VPN, Norton Ultra VPN e Norton Ultra VPN Plus, con sconti fino al 68% e prezzi a partire da 19,99 euro per 12 mesi.

I piani di Norton VPN

Il piano più economico è Norton Secure VPN, disponible al prezzo scontato di 19,99 euro per il primo anno. Tra le altre cose, include la protezione di un dispositivo e la navigazione senza pubblicità mirate.

Per ottenere una protezione in tempo reale contro virus, malware e truffe informatiche è disponibile il piano Norton Ultra VPN a 29,99 euro per 12 mesi, grazie allo sconto massimo del 68%. Questo piano protegge fino a 5 dispositivi in tempo reale e include sia un robusto password manager che il monitoraggio del Dark Web per eventuali fughe di dati, in aggiunta al servizio di backup nel cloud dei file più importanti.

Infine si annovera il piano Norton Ultra VPN Plus, che comprende tutte le funzionalità di Norton Ultra VPN potenziate (spazio cloud da 50 GB e protezione valida per 10 dispositivi in tempo reale) e un potente servizio di parental control. Grazie all’offerta in corso costa 34,99 euro per 12 mesi invece di 104,99 euro, per effetto del 66% di sconto.

La promozione di Norton VPN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. Volendo, per ciascun piano è disponibile anche una prova gratuita della durata di 30 giorni.