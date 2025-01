Aumenta le prestazioni del tuo sito WordPress con un hosting dedicato

Avere un sito web non significa soltanto metterlo online e aggiornarne i contenuti, ma anche e soprattutto ottimizzarlo regolarmente così da migliorarne la sicurezza, l’accessibilità, la stabilità, la velocità e le prestazioni. Farlo può essere un lavoro estremamente complesso, soprattutto per chi non ha competenze professionali avanzate in questo settore. Per tutte queste esigenze c’è la possibilità di ricorrere a un servizio di hosting gestito per WordPress. I piani Hostinger sono in promozione con sconti dal 60% all’80%.

I vantaggi di un piano di hosting gestito per WordPress

Il principale vantaggio di un piano di hosting gestito per WordPress è quello di liberarsi di una serie di incombenze e preoccupazioni che potrebbero condizionare le prestazioni dei siti web di cui ci si occupa. L’hosting gestito per WordPress, infatti, è un servizio che si rivolge ai siti sviluppati sulla celebre piattaforma consentendo di ottenere la migliore configurazione e ottimizzazione per garantire al sito web efficienza e sicurezza.

L’aspetto interessante di questo servizio è che molte delle attività di manutenzione e aggiornamento del sito vengono gestite in automatico. In questo modo non ci si deve occupare di aggiornare singolarmente i vari plugin o i temi, così come fare backup automatici o preoccuparsi di attacchi hacker. A tutti ci pensa l’hosting gestito per WordPress.

È facile intuirne i vantaggi: massima sicurezza, prestazioni elevate, backup e aggiornamenti automatici che vanno a migliorare sia l’esperienza d’uso di quel sito (per gli utenti finali) che quella di gestione (per i professionisti, gli imprenditori, le agenzie digitali, eccetera).

Tra i migliori servizi di hosting gestito per WordPress c’è sicuramente quello di Hostinger. A renderlo così competitivo ci sono sia le prestazioni (dominio gratuito, 200 GB di memoria NVME, SSL gratuito illimitato, backup giornalieri, aggiornamenti automatici intelligenti, scansione delle vulnerabilità, eccetera) che i costi. I piani Hostinger, infatti, sono in promozione con lo sconto dell’80% per il piano Premiumt (a 2,49€ al mese), del 78% per il piano Business (a 3,29€ al mese) e del 60% per il piano Cloud Startup (a 7,99€ al mese).