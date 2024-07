Aumento abbonamenti Xbox: FTC scrive al tribunale

Microsoft ha recentemente aumentato i prezzi degli abbonamenti Xbox Games Pass e introdotto il nuovo piano Xbox Game Pass Standard. La FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti ha segnalato la novità al tribunale di appello che dovrà decidere sulla richiesta di bloccare l’integrazione con Activision Blizzard.

Microsoft ha mentito per avere l’approvazione?

Microsoft ha comunicato che il prezzo dell’abbonamento Games Pass Ultimate aumenta da 16,99 a 19,99 dollari/mese (da 14,99 a 17,99 euro/mese in Italia). L’abbonamento PC Games Pass aumenta da 9,99 a 11,99 dollari/mese (da 9,99 a 11,99 euro/mese in Italia), mentre l’abbonamento annuale Game Pass Core aumenta da 59,99 a 74,99 dollari (da 59,99 a 69,99 euro in Italia).

È stato invece eliminato il piano Game Pass per console. Contestualmente è stato introdotto il nuovo piano Game Pass Standard da 14,99 dollari/mese (12,99 euro/mese in Italia) che non include i giochi rilasciati al day one. I prezzi sono già in vigore per i nuovi abbonati, mentre per quelli esistenti verranno applicati dal 12 settembre.

La FTC ha segnalato le novità al tribunale di appello, evidenziando che l’eliminazione del piano Game Pass per console obbligherà gli utenti a pagare l’81% in più per il piano Game Pass Ultimate. Inoltre, il piano Game Pass Standard non permette l’accesso ai nuovi giochi, come era possibile con il piano Game Pass per console che costava il 36% in meno.

Secondo la commissione, l’incremento dei prezzi abbinato alla “degradazione” del prodotto rappresenta una delle conseguenze negative dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. La FTC sottolinea inoltre che l’azienda di Redmond aveva promesso la disponibilità dei nuovi titoli della serie Call of Duty fin dal primo giorno, senza aumento dei prezzi degli abbonamenti. Invece Call of Duty: Black Ops 6 non sarà subito offerto agli utenti che scelgono il piano Game Pass Standard.

Il tribunale di appello deve ancora decidere se emettere un’ingiunzione preliminare per bloccare l’integrazione tra le due aziende fino al completamento del procedimento amministrativo da parte della FTC.