Come impedire a Meta di usare i dati personali per l'AI, il modulo

Meta ha un indiscutibile vantaggio rispetto ai suoi competitor. Quale? Per addestrare i suoi modelli AI, Può sfruttare i contenuti pubblici condivisi ogni giorno da miliardi di persone su Facebook, Instagram e WhatsApp. Tuttavia, per chi vive nell’Unione Europea, la situazione è diversa (menomale) a causa delle rigide leggi sulla privacy.’

Attualmente, Meta non sta ancora utilizzando i contenuti degli utenti europei per addestrare l’AI, ma questo cambierà molto presto. In un annuncio del 14 aprile, l’azienda ha comunicato che inizierà a utilizzare post e commenti pubblici degli utenti adulti anche nell’UE. L’obiettivo è rendere i suoi modelli più efficaci nel comprendere lingue, cultura e abitudini europee.

La buona notizia? Si può dire di no. Per rispettare il GDPR, Meta offre la possibilità di opporsi all’uso dei propri contenuti. Basta compilare un modulo di opposizione entro il 27 maggio.

Su Facebook

Su Facebook, il modo più semplice è quello di connettersi al proprio account su un browser, quindi andare a questo link, che porta al modulo di obiezione.

Su WhatsApp

Allo stesso modo, per opporsi al trattamento dei propri dati pubblici su WhatsApp per l’addestramento di Meta AI, è sufficiente andare a questo link e compilare le informazioni richieste.

Su Instagram

Per Instagram, è necessario accedere all’applicazione mobile e andare su Impostazioni > Ulteriori informazioni e supporto > Centro privacy. Quindi, nella sezione relativa a Meta AI, è necessario premere “opporsi”. A questo punto non resta che compilare il modulo.

La data di entrata in vigore è stata confermata: Meta inizierà a utilizzare questi dati a partire dal 27 maggio 2025. Chiunque voglia opporsi deve quindi agire prima di questa data, anche se l’azienda sostiene che le richieste saranno prese in considerazione anche in seguito.