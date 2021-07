Auricolari Bluetooth 5.0 ideali per il mare, grazie alla certificazione IPX5

Quelli che vi proponiamo oggi sono un buon paio di auricolari Bluetooth ideali soprattutto per l’estate. Si tratta degli auricolari BCMaster Bluetooth 5.0, che oggi Amazon propone al prezzo più basso mai registrato, rendendoli attualmente una delle migliori proposte per rapporto qualità/prezzo.

Auricolari Bluetooth 5.0 BCMaster: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto essenziale, ricordando un po’ gli Xiaomi Earbuds Basic, in una veste completamente nera. La tecnologia utilizzata è quella Bluetooth 5.0, che garantisce una maggiore stabilità del segnale fino a 10 metri di distanza oltre che un’associazione più veloce. L’autonomia per ogni auricolare è di ben 5 ore, mentre la custodia con batteria integrata offre ben 20 ore aggiuntive di riproduzione. Non manca la possibilità di utilizzare un singolo auricolare, magari dedicandoli alle sole comunicazioni. In questo caso l’autonomia complessiva offrirebbe addirittura 50 ore di utilizzo.

All’interno della confezione sono, naturalmente, inclusi 3 set di earpad nelle misure S, M ed L in modo da adattarsi ad ogni tipo di orecchio. Abbinati al peso e alle dimensioni contenute garantiscono la massima stabilità. Si tratta di auricolari ideali anche per lo sport, infatti, grazie alla certificazione IPX5 che li rende impermeabili a sudore, pioggia e polvere. Molto comodi i controlli touch per la gestione delle tracce, del volume e delle chiamate. Presente, infine, anche l’accesso diretto agli assistenti vocali Google Assistant e Siri, grazie al triplo tocco su uno dei due auricolari. Insomma, un accessorio senza dubbio economico, ma dalle buone prestazioni audio e che non rinuncia a nulla dal punto di vista della funzionalità. Uno strumento perfetto da portare in vacanza, in palestra, o fuori durante una passeggiata.

Grazie ad un’offerta lampo, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 11,99 euro con uno sconto di addirittura il 40% sul prezzo di listino. Naturalmente l’offerta è riservata a quantità limitate.