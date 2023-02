Auricolari bluetooth 5.3 con display: OFFERTISSIMA Amazon (-60%)

Questi auricolari bluetooth 5.3 con inedito display LED integrato nella custodia di ricarica sono un’autentica sorpresa e adesso puoi acquistarli ad un super prezzo su Amazon.

Grazie allo sconto del 60% ti costano infatti appena 19,99 euro, con disponibilità e spedizione immediata. Scoprirai delle cuffie dalla qualità sorprendente per questo prezzo compatibili con qualsiasi dispositivo.

Auricolari bluetooth 5.3 a meno di 20 euro: che offerta su Amazon

Questi auricolari wireless sono dotati della recente tecnologia bluetooth 5.3 che ti assicura segnali di connessione più stabili e velocità di trasmissione più rapide.

L’audio è di alta qualità considerata la fascia di mercato in cui vengono proposti con voci chiari e nitide e bassi profondi grazie al driver integrato da 10mm. I quattro microfoni e l’algoritmo ENC riducono il rumore durante le chiamate del 55% assicurandoti un suono eccezionale.

E non temere per l’ergonomicità perché queste cuffie sono state ideate per adattarsi facilmente a qualsiasi orecchio, grazie anche alle differenti taglie presenti in confezione che ti permettono di scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

La custodia di ricarica con display LED integrato è una piccola chicca e ti assicura complessivamente 32 ore di riproduzione audio. Inoltre, si ricarica tramite USB-C in neanche un’ora e mezza e sei subito pronto a ripartire.

Il prezzo in offerta è dunque di 19,99 euro, con spedizione Prime inclusa. Un’affare da non lasciarti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.