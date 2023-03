Auricolari Bluetooth 5.3, costano il MINIMO ma hanno tutto (bomba)

Esci di casa e premi play sulla tua playlist preferita per goderti una giornata fuori casa con la tua colonna sonora personale grazie agli Auricolari Bluetooth di Drsaec. Completi di tutto, ti fanno spendere il minimo senza privarti di una singola funzione.

Li trovi in offerta adesso su Amazon. Non solo hai a portata di mano uno sconto del 45% ma se spunti il coupon risparmi ancora di più. Collegati per farli diventare tuoi con appena 19,99€.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Non rinunciare alla musica fuori casa con questi auricolari Bluetooth straordinari

Ti sarà capitato sicuramente di uscire fuori casa per qualche giro o commissione e voler ascoltare un po’ di musica, ma i vecchi auricolari che hai cominciano a fare le biffe o, peggio ancora, il filo è sempre aggrovigliato. Se non sei ancora passato agli auricolari wireless oggi è il giorno giusto dal momento che ti presento un paio di Auricolari Bluetooth straordinari. Vedrai che una volta provati non ne potrai più fare a meno e li avrai sempre con te.

Questo modello ti permette di avere un paio di auricolari con autonomia tra le 6 e le 8 ore in base all’utilizzo che ne farai, una volta scariche potrai semplicemente riporle nella custodia che ti garantirà altre 42 ore aggiuntive. Per verificarne lo stato della batteria, di auricolari e case, c’è un comodissimo display LED che ti indica il livello di carica attuale.

Per utilizzarle basta collegarle tramite Bluetooth al tuo smartphone e in pochi attimi saranno pronte. Sono dotati della nuova tecnologia Bluetooth 5.3 che ti offre un maggiore raggio di azione e garantisce una alta qualità del suono e della tua voce in caso di chiamate. Naturalmente le potrai utilizzare anche per lo sport grazie alla loro impermeabilità IP7 e ai comodi controlli touch.

Non perderti questa occasione e acquista subito i tuoi Auricolari Bluetooth allo straordinario prezzo di 19,99€ grazie agli esclusivi sconto che trovi su Amazon in questo momento.

Ricordati che hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.