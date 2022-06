Auricolari Bluetooth BOMBA, 48 ore no stop e riduzione rumore (12€)

Per il prezzo che hanno, questi auricolari Bluetooth sono proprio regalati. Collegati ora su Amazon e spunta il coupon, approfitti di due sconti diversi e te li porti a casa con appena 12€.

Sono economici, certo, ma hanno tutto ciò che stai cercando per ascoltare musica e parlare al microfono senza interferenze. Persino impermeabili li utilizzi anche mentre ti alleni.

Che fai, non tenti? Magari sono la rivelazione dell’anno. Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi.

Auricolari Bluetooth da sogno: una spesa minima, ma una resa massima

Ti basta guardarli per capire che sono proprio originali. Sicuramente noti che appartengono alla tipologia in ear quindi sì, hanno le punte in silicone. In confezione ne trovi tre diverse misure per adattarli alle tue orecchie e renderli praticamente cuciti su misura.

Non hai problemi perché sono sia comodi che leggeri e stabili. Giusto il tempo di prenderci la mano e vai alla grande. L’audio è ottimo ma ciò che ti stupisce è il microfono HD. Questo unito alla riduzione del rumore ti fa stare per ore e ore al telefono senza problemi. E le note vocali? Chi ti ascolterà rimarrà stupito.

Altre caratteristiche da non sottovalutare sono:

la batteria complessiva di 48 ore;

i controlli touch con cui gestisci la riproduzione senza tirare fuori il telefono:

con cui gestisci la riproduzione senza tirare fuori il telefono: impermeabilità;

Bluetooth 5.1 per connessioni sicure e stabili.

Stai ancora aspettando? L’offerta non durerà per sempre e il numero di coupon è limitato. Collegati ora e non ci pensare più, il prezzo è troppo ottimo. Acquista questi auricolari Bluetooth su Amazon ora, li paghi soltanto 12€ e ricevi tutto ciò che ti ho appena detto. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.