Auricolari Bluetooth, il prezzo crolla sotto i 30 euro

C’è chi negli auricolari bluetooth cerca qualità d’ascolto e particolare ergonomia per l’attività sportiva; poi c’è chi invece cerca soltanto un modo per togliersi l’impiccio del cavo degli auricolari, potendo così utilizzare più agevolmente il proprio smartphone durante gli spostamenti. Per questi ultimi la qualità è importante ma non essenziale, mentre nella scelta d’acquisto ben più incisivo è il prezzo. Di fronte ad uno sconto del 26% che porta su Amazon le cuffie HolyHigh al miglior prezzo di sempre, ossia 27,34 euro, l’occasione può dunque essere interessante purché si scelga rapidamente: l’offerta è destinata a scadere entro la giornata di oggi.

Auricolari bluetooth, meno di 30 euro

Un minor prezzo non significa qualità scadente, ma soltanto uno spostamento del baricentro delle priorità. Se le cuffie sono un modo per telefonare in auto o portare avanti una rapida videochiamata di lavoro, allora un modello di questo tipo è più che sufficiente. Solo quando si intendono abbracciare utilità differenti, come un ascolto musicale qualitativo, allora occorrerà metter mano a budget ben superiori. Calibrare le scelte è dunque molto importante proprio a tal fine: risparmiare è possibile, l’importante è focalizzare le aspettative.

Le HolyHigh oggi disponibili in sconto garantiscono 6,5 ore di audio con una singola ricarica, mentre la custodia portatile garantisce una durata complessiva che supera le 18 ore. In tutto, insomma, si arriva anche oltre le 25 ore. Gli auricolari garantiscono impermeabilità IPX7 ed il Bluetooth 5.0 garantisce massima stabilità del segnale. Come è facile notare, insomma, ci sono tutte le caratteristiche essenziali a cui gli auricolari bluetooth devono rispondere oggigiorno, ma tutto ciò ad un prezzo che scende ben al di sotto dei 30 euro.

Ma solo per oggi.