Auricolari Bluetooth OPPO Enco Buds2, a soli 20€ sono BEST BUY (-60%)

Un paio di auricolari Bluetooth che stupiscono dal primo utilizzo. Gli OPPO Enco Buds2 hanno le funzioni più ricercate e un secondo punto forte: sono compatibili sia con Android che iOS per non avere limitazioni. Connettile al tuo smartphone e goditi musica in alta qualità oltre a tanta autonomia. Prima, però, collegati su Amazon e acquistale a soli 19,99 euro con sconto del 60%.

Una volta che le indossi non vuoi più fare a meno di queste wearable. Saranno economiche ma hanno le giuste caratteristiche a loro vantaggio. Ad esempio sono caratterizzate da un design in ear che le fa aderire perfettamente al tuo padiglione auricolare. In confezione ti vengono fornite delle punte in silicone di diverse misure per trovare il fitting perfetto.

L’audio è di elevata qualità con driver che fanno suonare ogni brano senza distorsioni. La fedeltà alla realtà è il punto forte e viene elevata dalla riduzione del rumore. Così facendo puoi ascoltare con libertà le playlist che più ami senza essere totalmente isolato dal mondo esterno.

Per gestire la riproduzione fai affidamento sui comandi touch e per rimanere in contatto con amici e parenti, usa i microfoni grazie ai quali puoi intrattenerti in telefonate e registrare note vocali.

L’esperienza di OPPO Enco Buds2 si conclude con un Bluetooth 5.2 per connessioni stabili e a bassa latenza (ottime per il gaming mobile) e un’autonomia che raggiunge le 28 ore grazie alla custodia.

Ps: queste wearable sono dotate di certificazione e sono resistenti ad acqua e sudore per indossarle anche in allenamento.

OPPO Enco Buds2, la promozione colossale su Amazon

Se vuoi acquistare le magnifiche OPPO Enco Buds2 non devi far altro che aprire Amazon e approfittare dello sconto del 60%. Con appena 19,99 euro completi l’acquisto.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.