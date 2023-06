Auricolari Bluetooth Philips a 29€: l'alternativa agli AirPods? Scopriamolo

Gli Auricolari Bluetooth Philips sono in super offerta su Amazon a un prezzo “indecente”. Acquistali subito a soli 29 euro, invece di 49,99 euro. La disponibilità è immediata e, grazie alla tua iscrizione a Prime, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Questi auricolari sono una vera forza, ma possono essere un’alternativa economica agli Apple AirPods?

La risposta dipende molto da cosa ci si aspetta da un prodotto di questo tipo. Se sei alla ricerca di un modello premium, ma decisamente meno caro rispetto alle cuffiette di “Mamma Apple” allora questo è l’articolo che fa per te. Infatti, si tratta di auricolari di qualità, le cui componentistiche sono efficienti, assicurando un suono profondo e potente.

Auricolari Bluetooth Philips: caratteristiche premium, prezzo entry level

Gli Auricolari Bluetooth Philips Earbuds sono davvero fantastici. Grazie alla loro custodia di ricarica garantiscono fino a 18 ore di riproduzione. Inoltre, una volta estratti, si connettono subito al tuo dispositivo, sempre pronti all’utilizzo. I morbidi cuscinetti in silicone anallergico si adattano perfettamente al padiglione auricolare, fornendo così una presa salda.

Questi, insieme alla tecnologia di cancellazione del rumore, isolano il tuo orecchio per concentrarlo solamente sull’ascolto. Chiamate, musica e altro saranno di altissima qualità, senza interferenze. Resistenti al sudore e alla pioggia, sono stati ideati per essere utilizzati in qualsiasi condizione climatica. Scegli la qualità per il tuo suono. Acquista ora gli Auricolari Philips a soli 29 euro, invece di 49,99 euro. Li trovi solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.