Auricolari Bluetooth Sony a meno di metà prezzo: un affare vero e proprio

Se stai cercando un buon paio di auricolari Bluetooth, ti riportiamo un’offerta davvero sensazionale su un eccellente prodotto di Sony. Stiamo parlando degli auricolari TWS Extra Bass WF-XB700, una coppia di auricolari con custodia di ricarica ed un suono davvero esplosivo.

Auricolari Bluetooth Sony Extra Bass WF-XB700: caratteristiche tecniche

Il design è minimale, ma elegante con una forma pensata per adattarsi perfettamente all’orecchio. Utilizza, infatti, la struttura tri-hold che sfrutta 3 punti di contatto all’orecchio per garantire il massimo confort senza rinunciare alla tenuta. Si tratta di auricolari in-ear, ragione per cui sono inclusi in confezione i diversi adattatori per il canale uditivo. Buona l’autonomia di 18 ore complessive grazie alla custodia di ricarica in dotazione. Non manca la funzione di ricarica rapida tramite USB Type-C che fornisce 60 minuti di riproduzione in soli 10 minuti di ricarica.

Comodi i comandi direttamente sugli auricolari, in questo caso non touch, ma con dei pulsanti veri e propri che evitano pressioni accidentali, pur rimanendo agevoli da premere. Questi permettono di gestire le tracce, le chiamate ed accedere all’assistente vocale. Gli auricolari, inoltre, presentano la certificazione IPX4 che gli garantisce la resistenza a schizzi e sudore. Questo ti permetterà di utilizzarli senza problemi all’aperto o durante gli allenamenti, un aspetto senza dubbio da non sottovalutare. Parliamo quindi di un prodotto decisamente versatile da utilizzare in ogni situazione, che si distingue per la qualità del marchio in considerazione. Il timbro di Sony è senza dubbio uno dei più apprezzati e la tecnologia Extra Bass riesce a soddisfare egregiamente gli appassionati dei bassi profondi, senza intaccare le altre frequenze.

Con uno sconto incredibile del 61%, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 57,90 euro per un risparmio di addirittura 92 euro sul prezzo di listino, semplicemente un affare.