Gli auricolari CMF Buds Neo non c'entrano con MacBook Neo

Sono trascorse solo un paio di settimane dalla presentazione del modello Clip Pro e CMF, il brand economico di Nothing, sta per presentare altri auricolari wireless: tra un paio di giorni toccherà a Buds Neo. A dispetto del nome, non avranno nulla a che fare con il MacBook Neo di Apple. Vediamo cosa è trapelato dalle anticipazioni pubblicate.

Sono in arrivo gli auricolari Buds Neo di CMF

L’appuntamento è fissato per giovedì 20 agosto, come recita un post condiviso su X. C’è anche un breve filmato che svela in anteprima un dettaglio del design, in particolare un angolo della custodia di ricarica, colorata come da tradizione per il marchio. La ghiera che si vede dovrebbe permettere di gestire il volume, la riproduzione dei brani e le telefonate, sicuramente un valore aggiunto.

Buds Neo.

20 August. pic.twitter.com/ZjfWxscOXE — CMF by Nothing (@cmfbynothing) August 18, 2026

Qui sotto c’è un altro indizio, sempre fornito dall’account ufficiale sul social, che mostra il profilo degli auricolari wireless.

A hint of what’s next. pic.twitter.com/dbUdJnmXQb — CMF by Nothing (@cmfbynothing) August 17, 2026

Nessuna informazione è trapelata invece per quanto riguarda prezzo e disponibilità a livello internazionale. Il presidente e co-fondatore di Nothing, Akis Evangelidis, ha solo confermato che il prodotto arriverà in India. Non passerà molto prima di saperne di più: come anticipato, l’annuncio ufficiale è atteso già entro questa settimana, tra un paio di giorni.

Le accuse di AI slop per il materiale di Clip Pro

A proposito di Clip Pro, la scelta di pubblicizzare il prodotto con una serie di contenuti generati dall’intelligenza artificiale si è trasformata ben presso in un boomerang. Molti hanno invaso i profili social di CMF, riempiendoli di commenti negativi e accusando il marchio di AI slop, per aver deciso di non ingaggiare persone reali per girare i video.