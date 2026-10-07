Gli auricolari da comprare oggi alla Festa delle Offerte Prime

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Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C a soli 199 euro!
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CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 – Blu a soli 39,95 euro!
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Soundcore Liberty 5 Pro di Anker, Cuffie Bluetooth con ANC e Chip AI, Qualità delle chiamate da Guinness World Records, Dolby Atmos, LDAC e batteria fino a 28 ore a soli 139 euro!
moto buds 2 (Audio Hi-Res, ANC Dinamica, fino a 48 di riproduzione, moto ai, design leggero e idrorepellente), Violet Ice a soli 24,90 euro!
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Bose QuietComfort Ultra Bluetooth auricolari (2ª Gen), auricolari wireless con cancellazione del rumore, fino a 6 ore di autonomia, IPX4, audio immersivo, bassi profondi, oro del deserto a soli 209 euro!
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Baseus EP10 NC Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 6.0, Cuffie Wireless In Ear con ANC -43dB, Driver 12mm, 24 Modi EQ, SuperBass, 4-Mic AI, IP55, 41 Ore di Riproduzione a soli 18,99 euro!
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