Auricolari Edifier NeoBuds Pro 2: la qualità che meriti (-20%)

Se sei un audiolibro o un appassionato di podcast, gli auricolari Edifier NeoBuds Pro 2 sono l’accessorio audio definitivo che non puoi permetterti di perdere. Dotati della più recente tecnologia ANC multicanale wide-band avanzata, questi auricolari offrono una cancellazione del rumore impressionante fino a -50dB, consentendoti di immergerti completamente nel tuo mondo sonoro senza distrazioni esterne. Questo fantastico dispositivo oggi è disponibile su Amazon con un super sconto del 20% che lo rende irresistibile a soli 119,99 euro, anziché 149,99 euro.

Auricolari Edifier NeoBuds Pro 2: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Ma non è tutto. Grazie alla tecnologia di tracciamento della testa in tempo reale, gli Edifier NeoBuds Pro 2 offrono un’esperienza audio spaziale immersiva a 360°, che segue i movimenti della tua testa per offrirti un audio che si adatta dinamicamente alla tua posizione, per un coinvolgimento totale in ogni brano.

L’esperienza audio è ulteriormente migliorata con il supporto per i codec audio LHDC, LDAC e AAC, che garantiscono una riproduzione dettagliata e cristallina in ogni genere musicale. Grazie alla combinazione di bilanciamenti Knowles e driver dinamici da 10mm, potrai godere di bassi potenti, medi nitidi e toni acuti brillanti, come mai prima d’ora.

E quando si tratta di chiamate, gli Edifier NeoBuds Pro 2 non deludono. Con 8 microfoni alimentati dall’IA, eliminano efficacemente il rumore ambientale e del vento, garantendo conversazioni telefoniche cristalline indipendentemente dall’ambiente circostante.

Per rendere l’esperienza ancora più comoda, gli Edifier NeoBuds Pro 2 sono dotati di un rilevamento intelligente dell’indossamento, che mette automaticamente in pausa la musica quando li togli e riprende la riproduzione quando li rimetti, assicurando un’esperienza senza interruzioni.

E con il super sconto del 20% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per aggiornare la tua esperienza d’ascolto. Approfitta subito di questa offerta e acquista gli Edifier NeoBuds Pro 2, al prezzo speciale di soli 119,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.