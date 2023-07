Auricolari Galaxy Buds Live, ORA è il momento giusto: -72%

Stai cercando un auricolare di qualità, oppure stai semplicemente rovistando tra le migliori occasioni di questo Prime Day 2023? In entrambi i casi l’offerta è servita su un piatto d’argento: Samsung Galaxy Buds Live a soli 47,99 euro, ossia con ben il 72% di sconto.

Quel che prima ha esordito sul mercato al prezzo di 169 euro e che da settimane gravitava attorno a quota 70-80 euro, è gettato improvvisamente nello scaffale del low cost per poche ore, approfittando del “fuoritutto” che il Prime Day mette a disposizione in questi due giorni. Ci si trova così con opportunità di questo tipo, destinate presumibilmente a terminare nel giro di breve (altri modelli di auricolari Samsung sono già indicati in esaurimento), ma immediatamente disponibili per cambiare il proprio modo di interagire con lo smartphone.

Galaxy Buds Live, offertona Prime Day

Mentre si clicca su “Aggiungi al carrello” ci si può già immaginare in spiaggia mentre si ascolta la propria playlist preferita; oppure in montagna mentre si ascolta un audiolibro sull’amaca. Oppure ancora, può essere un paio di Galaxy Buds Live ad alleggerire gli ultimi giorni in metropolitana prima di una meritata pausa. Ma serviranno anche per ascoltare i propri podcast preferiti mentre ci si allena, oppure per chiamate estemporanee mentre si passeggia per la strada: la cancellazione attiva del rumore consente di isolarsi al meglio e di godere appieno della qualità della musica o delle telefonate in corso.

Piccoli, leggeri, con ottima autonomia (fino a 6 ore consecutive di riproduzione musicale o 21 ore approfittando della custodia per la ricarica): bastano 5 minuti di ricarica per avere fino a 1 ore di riproduzione a disposizione.

E tutto ciò per soli 47,99 euro fino alla fine del Prime Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.