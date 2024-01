Auricolari Huawei FreeBuds SE 2 in sconto su Amazon: pratici e al MINIMO STORICO

I prodotti audio in sconto su Amazon sono veramente tantissimi: oltre al Bose SoundLink Revolve+ II al 28% in meno, sulle pagine del colosso statunitense puoi trovare centinaia di auricolari a prezzi stracciati, perfetti per avere sempre musica alle orecchie e farsi accompagnare dalle proprie canzoni preferite in qualsiasi momento. Tra i vari modelli, spiccano le Huawei FreeBuds SE 2, cuffiette in-ear ora vendute al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto dell’11%.

Huawei FreeBuds SE 2 in offerta su Amazon: i dettagli

Gli auricolari Huawei FreeBuds SE 2 sono estremamente pratici e una certezza sul fronte della qualità e stabilità dell’audio. Con il loro peso per gemma limitato a 3,8 grammi potrai sempre indossarli e nemmeno renderti conto del peso alle orecchie: tutto ciò che sentirai è il fluire della musica e dei podcast che ami! La stabilità viene quindi garantita dalla connessione Bluetooth 5.3.

La batteria può durare fino a tre ore consecutive con soli 10 minuti di ricarica, mentre con una carica piena arrivano anche a 9 ore. Il tempo massimo di utilizzo? Ben 40 ore con tutti i cicli della custodia! Insomma, anche durante un lungo viaggio potrai tenerle accese per tantissimo tempo e non annoiarti mai.

Quanto costano? 39 euro anziché 49 euro. Lo sconto sta durando da inizio gennaio, quindi si tratta ormai di un cartellino consolidato per questi auricolari lanciati su Amazon lo scorso settembre. La consegna è gratuita e lo sconto vale per entrambi i modelli in colorazione Bianco e Blu.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.