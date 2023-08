Auricolari JBL Wave Beam: suono professionale per tutti

Con un bel 26% di sconto anche gli Auricolari JBL Wave Beam ora sono per tutte le tasche. Acquistali immediatamente su Amazon a soli 59 euro, anziché 79,99 euro. Finalmente il suono professionale è per tutti! Goditi la tua musica preferita a una qualità impressionante grazie a questo prodotto eccellente e performante. Ricordati che se sei un abbonato Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta.

Indossandoli sperimenti cosa vuol dire ascoltare suoni profondi e ricchi di dettagli. Grazie al driver da 8mm unito alla tecnologia Deep Bass Sound di JBL ottieni bassi potenti mantenendo alti cristallini e voci nitide. Dotati di custodia di ricarica, ti assicurano fino a 32 ore di utilizzo. Resistenti all’acqua, puoi utilizzarli tranquillamente in spiaggia, a bordo piscina o in palestra. Infatti vengono forniti con certificazione IP54 e IPX2.

Auricolari JBL Wave Beam: una nuova era di ascolto

Grazie ai cuscinetti in-ear, gli Auricolari JBL Wave Beam sono estremamente confortevoli anche durante il lungo utilizzo. Indossali e vivi la sensazione che questi dispositivi sembrano essere stati realizzati su misura per le tue orecchie. Tienili indosso per ore senza stancarti mai, subito pronti per rispondere a una chiamata o ascoltare i tuoi contenuti preferiti. Grazie alla Cancellazione Attiva del Rumore il tuo interlocutore ascolterà solo la tua voce e tu, con VoiceAware, controlli la qualità della sua voce.

Acquistali immediatamente ora che costano solo 59 euro, anziché 79,99 euro. Iscrivendoti ad Amazon Prime attivi la tua prova gratuita di 30 giorni. Entrerai in un mondo di vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

