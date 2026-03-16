Auricolari Open Ear, ultime ore a soli 26€ su Amazon: suonano per 40h

Sono gli auricolari Bluetooth che tutti vogliono perché di tipologia Open Ear. Queste wearable TOZO si connettono ad Android e iOS, sono dotate di cancellazione attiva del rumore e, soprattutto, sono comode e perfette. Ideali se non hai mai trovato il modello giusto, costano anche pochissimo. Grazie alla festa delle Offerte di Primavera, per alcune ore ancora, controlla l’offerta su Amazon a soli 26,36€: mettile subito in carrello.

Auricolari Open Ear comode e da abbinare ai tuoi dispositivi: un affare Amazon

Questa nuova tipologia di auricolari Bluetooth, quella Open ear, è la più ambita del momento. Sono le wearable giuste da comprare se, nel tempo, hai provato tanti modelli ma senza la soddisfazione più totale. Invece di doversi infilare nelle orecchie e trovare la posizione giusta per non farle scivolare, sfruttano un sistema come gli orecchini cuff ossia si agganciano al padiglione e rimangono ferme, stabili e confortevoli. Sono morbide, leggere e sono resistenti all’acqua e al sudore per indossarle persino quando ti alleni. Le Tozo Open Ear Ring, in altre parole, esaudiscono ogni tua richiesta.

Dotate di Bluetooth 5.1, le connessioni sono stabili e di alta qualità. Con quali sistemi operativi sono compatibili? Dal tuo smartphone Android a quello iOS (Apple), ma anche con Windows, Mac OS e così via. Ti garantiscono una grande autonomia sia in termini di batteria che di personalizzazione. Scarica l’applicazione sul tuo smartphone per modificare EQ e tante altre funzioni. Quali sono le caratteristiche di questi auricolari Bluetooth?

sono ultraleggere per comfort prolungato:

per comfort prolungato: i driver riproducono ogni nota alla perfezione con possibilità di personalizzare bassi, toni alti e medi;

sono dotate di cancellazione del rumore per le chiamate con funzioni aggiuntive date dall’AI;

con funzioni aggiuntive date dall’AI; l’ autonomia è di 40 ore con la custodia di ricarica, piccola e portatile;

con la custodia di ricarica, piccola e portatile; la custodia è dotata di uno schermo LED per verificare l’andamento della batteria ;

; sono dotati di controlli touch per gestione veloce della riproduzione.

Ancora poche ore per l’offerta su Amazon

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