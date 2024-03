Auricolari OPPO Enco Buds2 a soli 19€ sono un AFFARONE PAZZESCO

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire arriva direttamente da Amazon: gli auricolari True Wireless OPPO Enco Buds2, acclamati come tra i migliori nella fascia media del mercato, sono disponibili oggi con uno sconto incredibile del 43%! Questo significa che potrete portarli a casa a soli 19,99 euro anziché il prezzo consigliato di 34,90 euro.

OPPO Enco Buds2: qualità ad un prezzo accessibile

Questi auricolari sono dotati della più recente connettività Bluetooth 5.2, garantendo una connessione stabile e affidabile con qualsiasi dispositivo senza il rischio di disconnessioni. Con bassa latenza e audio Binaurale, potrete godere di un’esperienza di ascolto impeccabile, ideale sia per la musica che per il gaming mobile.

I comandi touch integrati consentono di gestire facilmente le funzioni, compresa la fotocamera per scatti rapidi, mentre la riduzione del rumore durante le chiamate e i microfoni di alta qualità assicurano conversazioni cristalline senza interferenze. L’autonomia è impressionante, con fino a 7 ore di riproduzione continua con una singola carica, estendibile fino a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Questi auricolari sono anche resistenti all’acqua con certificazione IPX4, rendendoli adatti per l’uso in qualsiasi situazione. A soli 19,99 euro, rappresentano un vero affare sotto tutti gli aspetti. Approfittate di questa incredibile offerta e ordinate subito i vostri OPPO Enco Buds2. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia per i clienti Prime. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!