Auricolari Sony WF-C500 al 55% in meno su Amazon: PREZZO FOLLE dopo Natale

Anche a Santo Stefano le offerte su Amazon continuano a sbalordire i consumatori alla ricerca dei migliori affari del momento. Se prima di Natale abbiamo notato la disponibilità delle cuffie Sony on-ear a 19,90 euro, modello perfetto per commuting e palestra, avvicinandosi verso la fine dell’anno ti facciamo presente che il gigante dell’e-commerce sta vendendo anche gli auricolari Sony WF-C500 in sconto al 55% in meno. Non si tratta di un taglio di prezzo che porta al minimo storico, ma vi si avvicina di molto!

Non perderti le cuffie Sony in sconto

Questi auricolari di fascia media sono noti a chi le possiede per il loro comfort: con il design in-ear compatto progettato per posarsi perfettamente nel padiglione auricolare, le Sony WF-C500 ti permettono di ascoltare la tua musica preferita, conversazioni in chiamata o serie TV e film in alta qualità e comodità.

Sul fronte tecnico notiamo la resistenza all’acqua IPX4 per mantenere al sicuro il driver audio da schizzi d’acqua e sudore, ma soprattutto il supporto al Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per ascoltare musica in maniera cristallina. In più, l’equalizzatore su Sony | App Headphones Connect permette di personalizzare il suono a seconda delle proprie preferenze ed esigenze. L’autonomia, infine, arriva a un massimo di 20 ore considerando anche la ricarica della custodia.

Il prezzo, per i prossimi giorni, sarà pari a 44,90 euro al posto di 99,99 euro per la versione color Nero. La consegna è assicurata entro domenica 31 dicembre in caso di acquisto oggi, 26 dicembre 2023, e il reso può essere richiesto fino al 31 gennaio 2024 in caso di problemi con il dispositivo.

