 Gli Auricolari Sony WF-C700N costano solo 59€ al Black Friday Amazon e sono pazzeschi
Gli Auricolari Sony WF-C700N offrono una qualità audio pazzesca a un prezzo incredibile con il Black Friday di Amazon: tuoi a soli 59€!
Audio Hifi
Ascoltare musica con un buon audio è fondamentale per vivere un’esperienza soddisfacente. Allora non perdere tempo e approfitta di una delle promozione del Black Friday di Amazon tra le più convenienti. Protagonisti gli Auricolari Sony WF-C700N, un vero e proprio must del suono di qualità. Oggi li acquisti a soli 59 euro! Si tratta di un ottimo prezzo per quello che sono capaci di offrire alle tue orecchie.

Ordina i Sony WF-C700N

Indossali e sarai subito isolato da ciò che ti circonda in un attimo. Infatti, la spettacolare funzionalità Noise Cancelling ti permette di ascoltare la tua musica preferita o un podcast senza distrazioni e quindi goderti ogni singolo particolare. E lo fai per molto tempo prima di un’ulteriore ricarica. La batteria assicura fino a 20 ore di ascolto e con la ricarica rapida hai subito ulteriore tempo per godertele.

BlackFriday
Sony WF-C700N | Cuffie True Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Batteria fino a 20h e ricarica rapida, Resistenza IPX4, iOS/Android - Nero

Sony WF-C700N | Cuffie True Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Batteria fino a 20h e ricarica rapida, Resistenza IPX4, iOS/Android – Nero

BlackFriday

59,0069,00€-14%

Vedi l’offerta

Compatibili con iOS e Android, queste cuffie multipoint si connettono a più dispositivi per regalarti un’esperienza coinvolgente con tutti i tuoi device. I morbidi cuscinetti in silicone si inseriscono perfettamente nel canale uditivo per distribuire il suono in maniera impeccabile. Personalizzalo come preferisci grazie all’equalizzatore disponibile in app. Goditi la coinvolgente esperienza 360 Reality Audio Certified di Sony.

Ordina i Sony WF-C700N

Acquista ora gli Auricolari Sony WF-C700N a soli 19,67 euro al mese senza interessi! Sfrutta questa super offerta dedicata al Black Friday di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Osvaldo Lasperini
28 nov 2025
