Auricolari Soundcore P30i con ANC e Power Bass a soli 25€ al Black Friday Anticipato Amazon

Cerchi un paio di auricolari che ti regalino un’ottima esperienza di ascolto, ma che costino poco? Non rinunciare al meglio quando con Auricolari Soundcore P30i hai cancellazione del rumore e power bass a soli 25,99 euro, invece di 49,99 euro. Li trovi in offerta speciale al 48% di sconto su Amazon grazie al Black Friday in anticipo. Cosa stai aspettando? Aggiungili subito al carrello.

Si tratta di un’occasione da prendere al volo visto questo risparmio così incredibile. Sono disponibili in cinque colorazioni molto belle. Dalla classica Black alla Pink! Dai voce al tuo gusto con questo design colorato e generoso, in grado di rendere piacevole anche solo tenere in mano la custodia di ricarica compatta e resistente che mantiene gli auricolari carichi e pronti all’uso.

Tra l’altro, la custodia di ricarica diventa anche un supporto per il telefono. In questo modo, indossi i tuoi auricolari e guardi i video senza mani e senza problemi, ovunque tu sia. Ti basterà aprire il pannello posteriore della custodia e posizionare il tuo smartphone sul supporto. Davvero niente male, vero? Una chicca di cui non potrai più fare a meno una volta che l’avrai provata.

Gli Auricolari Soundcore P30i sono dotati di cancellazione del rumore potente, fino a 42 dB, e intelligente, in grado di rilevare i suoni esterni e selezionare il livello corretto di cancellazione. I bassi potenti assicurano un’esperienza d’ascolto pazzesca grazie a driver da 10mm che regalano un suono completo e coinvolgente. Con una sola carica garantiscono 10 ore di ascolto che diventano 45 ore con la custodia di ricarica. Acquistali adesso a soli 25,99 euro, invece di 49,99 euro.