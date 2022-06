Auricolari True Wireless OPPO, al 50% con cancellazione del rumore

Se stavi cercando un paio di auricolari true wireless sappi che devi approfittare al volo di questa promozione squisita su Amazon. Non solo risparmi il 50% sul prezzo di listino ma ti porti a casa dei prodotti veramente geniali che sono proprio gli Oppo Enco W12.

Se non ne hai mai sentito parlare, sappi che hanno tutto quello che stai cercando inclusa la cancellazione del rumore e l’assistente vocale. Non aspettare neanche un secondo in più e completa l’acquisto ora per pagarli soltanto €29,99.

Delle spedizioni non ti preoccupare poiché sono gratuite veloci su tutto il territorio italiano.

Oppo Enco W12: gli auricolari true wireless di cui non potrai fare più a meno

Hanno un design speciale poiché non hanno quella classica forma allungata ma bensì rimangono compatti all’interno del tuo orecchio. Appartengono alla tipologia in ear quindi se sei amante delle punte in silicone, sono il modello perfetto per te.

Conta che sono comodi, stabili, leggeri e completi di tutto. Oltre ad avere un sistema audio di prima categoria che ti fa emergere completamente all’interno dei brani che mandi riproduzione, non mancano tante altre caratteristiche che ti troverai ad utilizzare quotidianamente.

In modo particolare sono presenti:

La cancellazione del rumore per ascolti limpidi e chiari

per ascolti limpidi e chiari I controlli touch per gestire la riproduzione senza tirare fuori lo smartphone

per gestire la riproduzione senza tirare fuori lo smartphone L’ assistente vocale per ottenere tutte le risposte che vuoi in un secondo

per ottenere tutte le risposte che vuoi in un secondo Un microfono di prima qualità per poter parlare ore e ore al telefono

Non ti ho ancora detto che sono completamente compatibili sia con Android che iOS, dunque non hai limiti e che la batteria dura veramente un’eternità.

Insomma, queste Oppo Enco W12 non scherzano affatto. Collegati ora su Amazon per acquistarli al 50%, soltanto €29,99 per rendere i tuoi sogni realtà. Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con e senza Prime attivo sul tuo account.

