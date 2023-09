Auricolari true wireless OPPO a metà prezzo (-50%)

In questo momento, l’offerta di Amazon a metà prezzo su OPPO Enco Buds2 tende la mano a chi vuol acquistare ottimi auricolari true wireless, risparmiando. Perfetti per smartphone e tablet, sono proposti oggi con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

-50% per gli auricolari OPPO Enco Buds2

Tra i punti di forza vale la pena citare il driver da 10 mm in titanio per una riproduzione perfetta di tutte le frequenze, la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth (Android, iOS ecc.), la possibilità di contare su 28 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica in dotazione, il supporto all’audio binaurale, la cancellazione intelligente del rumore durante le telefonate, i controlli touch laterali (ad esempio, con un doppio tap è possibile gestire la fotocamera) e la certificazione IPX4 che ne garantisce la resistenza all’acqua. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Gli auricolari true wireless OPPO Enco Buds2 di tipo in-ear, al prezzo finale di soli 24,99 euro (invece di 49,99 euro come da listino), sono un affare da cogliere al volo. La colorazione è Midnight Black, quella visibile nell’immagine di apertura, caratterizzata da un design elegante e minimalista. Non c’è bisogno di attivare alcun coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterli nel carrello e approfittare dell’affare.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’ordine si è certi di riceverlo direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva se in possesso di un abbonamento Prime attivo. Oltre 600 recensioni positive, con un voto medio pari a 4,4/5 stelle, ne testimoniano la qualità.

