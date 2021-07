Auricolari True Wireless scontati di oltre 30 euro

Se sei alla ricerca di un buon paio di auricolari true wireless, ma ad un prezzo contenuto, oggi abbiamo un’ottima offerta per te. Si tratta delle Anker Soundcore Life P2, un set di auricolari di altissima qualità, che godono oggi di un doppio sconto fino a esaurimento scorte.

Auricolari Anker Soundcore Life P2: caratteristiche tecniche

La proposta di Anker rappresenta una delle più complete in questa fascia di prezzo, con una qualità del suono davvero notevole. I driver dinamici al grafene, infatti, offrono degli alti e medi chiari e puliti, mentre i bassi seppur non stupefacenti offrono una ottima profondità senza intaccare le altre frequenze. Buoni i 4 microfoni integrati con cancellazione del rumore per conversazioni chiare e cristalline anche in ambienti molto disturbati. Notevole l’autonomia di 7 ore con la batteria integrata negli auricolari, ed un totale di 40 ore di riproduzione grazie alla custodia/power bank. Non manca inoltre una funzione di ricarica rapida che garantisce un’ora di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Tra le caratteristiche più interessanti, considerando che siamo nel pieno della bella stagione, è senza dubbio l’impermeabilità. Le cuffie, infatti, possiedono la certificazione IPX7 che le rende resistenti a sudore, polvere ed acqua anche in caso di immersione. Che tu voglia utilizzarle al mare, in piscina, o durante l’attività sportiva, le Soundcore Life P2 sono un alleato perfetto. La connettività utilizzata, infine, è quella Bluetooth 5.0 multipoint. È possibile associare gli auricolari a due diversi dispositivi, con un’incredibile stabilità della connessione ed una trasmissione senza interruzioni o interferenze. In breve, rapportati al prezzo, gli auricolari di Anker sono senza dubbio una delle migliori proposte disponibili attualmente sul mercato.

Grazie alle offerte del giorno, le Soundcore Life P2 sono scontate del 30% sul prezzo di listino. I più veloci però, potranno usufruire di un secondo sconto grazie ad un coupon del 24%, che permette di portare a casa le cuffie su Amazon per soli 37,99 euro, per un risparmio di oltre 30 euro.