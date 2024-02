Auricolari Urbanista Phoenix: si ricaricano con il sole (-34%)

È arrivata l’era della libertà senza fine con Urbanista Phoenix, gli auricolari wireless che si ricaricano con l’energia solare, ora disponibili con uno sconto incredibile del 34% su Amazon. Se stai cercando la combinazione perfetta di prestazioni eccezionali e innovazione tecnologica, non cercare oltre. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo competitivo di soli 99,00 euro, anziché 149,00 euro.

Auricolari Urbanista Phoenix: la rivoluzione, ad un prezzo speciale

Con la tecnologia delle celle solari Powerfoyle integrate sulla custodia di ricarica wireless, questi auricolari ti offrono un’esperienza di ascolto senza limiti. Basta esporli alla luce solare e potrai goderti fino a 8 ore di riproduzione continua, con una riserva di batteria fino a 34 ore nella custodia. Non sarai mai più vincolato dalla necessità di trovare una presa di corrente o un cavo di ricarica.

Ma Urbanista Phoenix non è solo una soluzione per la ricarica infinita. Grazie alla tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore, puoi isolarti completamente dal mondo esterno o rimanere consapevole del tuo ambiente, come preferisci. E con i potenti driver audio dinamici da 10 mm, godrai di un audio cristallino e bassi potenti, indipendentemente da dove ti trovi.

La connettività Bluetooth 5.2 multipoint ti consente di associare due dispositivi contemporaneamente, garantendoti una flessibilità senza pari. E con il rilevamento automatico nell’orecchio e i controlli touch intuitivi, hai il controllo totale sulle tue cuffie in ogni momento, senza dover interrompere la tua attività.

Perfette per qualsiasi situazione, le Urbanista Phoenix sono progettate per adattarsi al tuo stile di vita attivo. Con il design resistente al sudore e all’acqua IPX4 e le tre dimensioni di punte in silicone incluse, potrai portare la tua musica ovunque, dalla palestra alla corsa sotto la pioggia.

Non perdere l’opportunità di liberarti dai cavi e godere di un’esperienza di ascolto senza limiti. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon oggi e inizia il tuo viaggio verso la libertà del suono con Urbanista Phoenix. Non perdere altro tempo e acquistali subito al prezzo ridicolo di soli 99,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.