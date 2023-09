Auricolari Wireless 4 microfoni e batteria 32 ore: affare da 31€

Un paio di auricolari wireless e quindi Bluetooth che ti regalano un’esperienza completa in tutto e per tutto. Se vuoi spendere poco ma non scendere a compromessi, queste wearable sono il giusto acquisto. Con tutto il necessario per ascolto e chiamate in perfetta qualità, non ti lasciano deluso.

Collegati su Amazon dove sono disponibili non con una ma con due promozioni. Apri la pagina e spunta il coupon per completare l’acquisto a soli 31€, non potrai che essere entusiasta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari wireless da non perdere di vista: eccezionali

Acquistare un paio di auricolari wireless non è mai stato così semplice. Grazie a tutte le tecnologie che sono state inglobate dentro a queste wearable, hai la possibilità di concludere un vero e proprio a fare. Pensa che ne puoi acquistare in diverse colorazioni, ma se vuoi andare sul sicuro scegli quella nera visto che si abbina al tuo smartphone senza alcun indugio.

I driver audio integrati sono di prima qualità per poter ascoltare la tua musica preferita senza distorsioni. In modo particolare hai bassi profondi e toni alti melodiosi per goderti podcast, brani e tanto altro in gran classe. Tuttavia questi auricolari sono ottimi anche per effettuare note vocali e telefonate dal momento che a loro interno ci sono ben quattro microfoni e non manca all’appello la cancellazione del rumore. I rumori esterni vengono eliminati per un risultato eccellente.

Colgo l’occasione per farti sapere che sono presenti anche i controlli touch per gestire la riproduzione senza dover utilizzare lo smartphone e che la batteria è un vero e proprio successo dal momento che grazie alla custodia di ricarica, raggiungi senza problemi le 32 ore di utilizzo.

