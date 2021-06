Auricolari wireless a 7€: mai visti di più economici

Gli auricolari wireless di Kromini sono in offerta su Amazon a soli 7,12€. Il prezzo di listino già economico viene aiutato da un coupon del 10% che deve essere attivato prima dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Auricolari wireless: comodi e a prezzo irrisorio

Gli auricolari wireless oggi in offerta sono semplici e di dimensioni ridotte. Disponibili in colorazione bianca ricordano in tutto e per tutto le wearable di Casa Cupertino. Inoltre la loro custodia funziona anche come casa di ricarica per avere sempre l'energia a portata di mano.

Appartenenti alla tipologia In Ear, si indossano con facilità e stabilità. Non presentano delle punte in silicone ma non per questo risultano scomode una volta inserite. Vista la loro struttura possono essere indossate per vari scopi: sia per ascoltare semplicemente della musica che per avere compagnia durante il jogging o gli allenamenti sportivi.

Gli altoparlanti integrati al loro interno sono degni di nota visto che garantiscono un suono di ottima qualità. Purtroppo non sono dotate di cancellazione del rumore, ma per il prezzo che hanno si può chiudere un occhio.

Caratteristica saliente è la batteria che vanta un'autonomia di 2 ore di riproduzione. La custodia di ricarica, però, consente di ricaricarle fino a 4 volte per una durata maggiore e sufficiente a una giornata fuori casa.

Una volta accoppiate allo smartphone, queste si agganciano automaticamente ogni qual volta vengono utilizzate. Una volta che si collegano, compare un pop up sul display del telefono che avvertirà della loro accensione.

Gli auricolari wireless di Kromini sono acquistabili su Amazon a soli 7,12€. Acquistali oggi e ricevili a casa in sole 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In caso alternativo le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi opta per la consegna presso punti di ritiro. In queste due ultime occasione, i tempi sono standard.

Attiva il coupon del 10% per ottenere lo sconto in carrello.