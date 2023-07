Auricolari wireless con display LED: tuoi a 9,49€

Non si tratta dei soliti auricolari wireless: quelli in sconto oggi su Amazon al prezzo finale di soli 9,49 euro possono contare su un display LED integrato nella base di ricarica che indica l’autonomia rimanente, sulla certificazione IP7 che ne garantisce l’impermeabilità e sul microfono HD integrato.

Solo 9,49€ per questi particolari auricolari wireless

La custodia che svolge anche il ruolo di powerbank garantisce un’autonomia complessiva di 40 ore e si può contare sul supporto alla tecnologia Bluetooth 5.3 per ridurre i consumi e ottimizzare la trasmissione del flusso audio. Non è tutto: ci sono anche i controlli touch per rispondere alle telefonate, mettere in pausa la musica, passare alla canzone successiva e così via. Per saperne di più consulta gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 9,49 euro, sono un affare da cogliere al volo. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta sugli auricolari wireless in questione, gli interessati ne approfittino al volo.

Vale infine la pena ricordare che per gli abbonati Prime c’è la spedizione gratuita con la consegna a domicilio direttamente a casa in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.