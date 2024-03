MINIMO STORICO per gli auricolari wireless di soundcore

Al prezzo minimo storico, gli auricolari wireless soundcore A20i di Anker sono un’occasione imperdibile per chi vuol acquistare delle nuove cuffiette senza fili. A certificare la qualità del prodotto sono le migliaia di recensioni positive pubblicare da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

soundcore A 20i: minimo storico per gli auricolari wireless

Caratterizzate da un design in-ear ergonomico e dotate di connettività Bluetooth 5.3, offrono un audio perfetto in ogni situazione, anche grazie alle 22 modalità preimpostate per l’equalizzazione. L’ascolto di musica e podcast sarà senza compromessi, così come le sessioni di gaming e la gestione delle telefonate, grazie ai due microfoni integrati, ai controlli touch per la riproduzione dei contenuti e all’autonomia fino a 28 ore grazie alla custodia che svolge anche il ruolo di powerbank per la ricarica. Non è tutto: la certificazione IPX5 assicura la resistenza al contatto con l’acqua e con il sudore. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Tra le altre caratteristiche che vale la pena segnalare ci sono la possibilità di utilizzare un solo auricolare e di ascoltare il rumore bianco (attraverso l’app ufficiale) per il rilassamento. La promozione di oggi permette di acquistare soundcore A20i di Anker al prezzo finale di soli 22,79 euro invece di 39,99 euro come da listino, con uno sconto di 17,20 euro. La spesa è inferiore del 5% anche a quella della migliore offerta recente.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita per gli abbonati Prime. Se scegli di effettuare l’ordine adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani.