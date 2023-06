Guarda in streaming Aurora Leone: una famiglia a pretesto

Già protagonista nelle scorse settimane insieme agli altri membri del collettivo The Jackal nella serie Pesci Piccoli: un’agenzia, molte idee, poco budget, Aurora Leone torna oggi protagonista in streaming su Prime Video con lo spettacolo Una famiglia a pretesto. Si tratta di un’ennesima esclusiva proposta da Amazon, visibile solo sulla piattaforma, in modo completamente gratuito da tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Aurora Leone: Una famiglia a prestito è in streaming

Parte integrante del gruppo comico partenopeo a partire dal 2019 e nata a Caserta nel maggio 1999, l’attrice, autrice e comica ha raggiunto la notorietà anche grazie alla sua partecipazione allo show Pechino Express nell’edizione andata in scena nel 2022. In passato è salita sul palco di Italia’s Got Talent, sottoponendo all’attenzione dei giudici e del pubblico uno dei suoi monologhi (intitolato Quotidiana mente). Senza anticipare altro per non rovinare la visione, riportiamo di seguito la sinossi proposta dalla piattaforma. Il contenuto ha una durata pari a 64 minuti.

Dall’infanzia all’adolescenza, Aurora Leone racconta la ricerca incessante di un equilibrio attraverso le tappe scomode ma necessarie della vita come: il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro o la recita di quinta elementare. Scelte e condizionamenti. Uno show multiformato in cui si alterneranno scene del monologo di Aurora a clip backstage con i The Jackal e ospiti inaspettati.

Lo spettacolo Una famiglia in prestito di Aurora Leone è solo una delle nuove uscite disponibili in streaming gratis su Prime Video per tutti gli abbonati Prime (gli altri possono iniziare il mese di prova senza mettere mani al portafogli). Nel catalogo trovano posto anche la serie Love Club, il film Medellin con Mike Tyson, È colpa mia?, Uno splendido disastro, The Grand Tour: Eurocrash, Il primo giorno della mia vita, Grazie ragazzi, Creed III, Pesci Piccoli dei The Jackal e Il Grande Giorno.