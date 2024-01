Australian Open, Hurkacz-Medvedev: come vederla in streaming dall'estero

Seconda giornata di quarti di finale all’Australian Open 2024. Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, non prima delle 3:30 ora italiana, Hurkacz e Medvedev si affronteranno nella sfida che mette in palio un posto in semifinale. La partita sarà visibile su DAZN, grazie ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, inclusi nel piano Start. Se però ti trovi all’estero, a causa delle restrizioni geografiche, non riuscirai a vedere l’incontro. A meno che…

Per vedere Hurkacz-Medvedev in streaming dall’estero occorre attivare una VPN come NordVPN, il servizio punto di riferimento del settore. Tutti i piani di NordVPN consentono di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete, simulando una connessione dall’Italia. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Australian Open 2024: come vedere Hurkacz-Medvedev in streaming dall’estero

La visione del quarto di finale Hurkacz-Medvedev dell’Australian Open richiede innanzitutto l’abbonamento al piano Start di DAZN. Poi, per chi si trova all’estero, è necessaria l’attivazione di una VPN. Ma andiamo per gradi.

Il piano Start di DAZN è disponibile su questa pagina: aggiungi un segno di spunta accanto a Start, dopodiché premi su Avanti, quindi mantieni la selezione su Annuale – Pagamento dilazionato e clicca nuovamente su Avanti; ora non ti resta che registrare un nuovo account su DAZN, inserire i dati di pagamento e completare l’ordine. L’attivazione del piano è immediata.

Adesso puoi passare alla VPN. Noi ti consigliamo NordVPN perché offre una connessione Internet due volte più veloce della concorrenza e funzionalità avanzate per la sicurezza. In più oggi i piani di due anni sono in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63%.

Dopo aver attivato NordVPN, scarica l’omonima app sul dispositivo dove intendi guardare il match valido per i quarti di finale. Ora esegui l’accesso con le credenziali del tuo account, dopodiché vai alla lista dei server e scegline uno tra quelli disponibili in Italia, così da far credere di essere connesso dal nostro Paese.

E con questo è tutto: ora apri l’app di DAZN, collegati ai canali di Eurosport e goditi lo streaming di Hurkacz-Medvedev dell’Australian Open dall’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.