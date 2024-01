Australian Open, Zverev-Alcaraz: come vederla in streaming dall'estero

Tutto pronto per la sfida di mercoledì 24 gennaio tra Zverev e Alcaraz, valida per i quarti di finale dell’Australian Open 2024. L’incontro avrà inizio non prima delle 10:30 ora italiana, dopo l’altro quarto in programma all’alba tra Hurkacz e Medvedev. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, grazie ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 inclusi nel piano Start. E all’estero?

Per vedere in streaming Zverev-Alcaraz dall’estero occorre attivare una VPN, in modo da superare il blocco geografico deciso dal provider di rete nazionale. La migliore VPN disponibile oggi è NordVPN, sia in termini di sicurezza che di velocità di connessione. Tra le altre cose, proprio in questa giornata i piani di due anni sono in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63%.

Australian Open 2024: come vedere in streaming Zverev-Alcaraz dall’estero

La visione in streaming dall’estero del quarto di finale dell’Australian Open tra Zverev e Alcaraz richiede la sottoscrizione del piano Start di DAZN e l’attivazione di un servizio VPN come NordVPN.

Start di DAZN è il pacchetto che include il meglio del basket italiano (Serie A) ed europeo (Eurolega ed EuroCup), più il volley (Serie A femminile), una selezione di partite di NFL, la UFC, la boxe, il rugby, la UEFA Women’s Champions League e i canali Eurosport.

E proprio i canali di Eurosport consentono la visione dell’Australian Open, inclusi i restanti quarti, le semifinali e la finale di domenica. Sempre grazie ad Eurosport, incluso nel piano Start di DAZN, gli appassionati di tennis potranno seguire anche il Roland Garros, secondo slam della stagione.

Una volta attivato il piano DAZN, è il momento di sottoscrivere il piano di due anni di NordVPN tramite la sua pagina dedicata. Fatto questo, non resta che scaricare l’app di NordVPN, effettuare l’accesso con le credenziali registrate in precedenza e scegliere dalla lista uno dei server VPN disponibili in Italia.

È tutto: ora puoi aprire DAZN e “sintonizzarti” sui canali Eurosport per guardare in streaming lo spettacolare match dell’Australian Open Zverev-Alcaraz anche se sei all’estero, senza preoccuparti delle restrizioni geografiche né dei fastidiosi problemi di buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.