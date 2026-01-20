 Australian Open 2026, Sinner-Gaston: a che ora si gioca e dove vederlo
Inizia il cammino del numero uno del tennis italiano in Australia, dove è reduce da due trionfi consecutivi.
Questa mattina, alla Rod Laver Arena di Melbourne, Jannik Sinner affronterà il francese Hugo Gaston nel primo turno dell’Australian Open 2026. Inizia dunque ufficialmente il torneo del due volte campione in carica, dopo i successi del 2024 e 2025, con la speranza di tutti i tifosi italiani di assistere a quello che sarebbe uno storico tris.

L’incontro tra Sinner e Gaston avrà inizio a partire dalle ore 9:00 e sarà visibile su HBO Max, piattaforma disponibile come canale aggiuntivo su Prime Video. I piani di HBO Max partono da 5,99 euro al mese, a cui occorre sommare 3 euro al mese del componente aggiuntivo per lo sport.

Sinner-Gaston in diretta su HBO Max

Grazie al componente aggiuntivo per lo sport, gli iscritti alla piattaforma streaming HBO Max hanno accesso agli eventi live di tennis, ciclismo, sport invernali e tanto altro di Eurosport, più l’intera programmazione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. La piattaforma ricorda che è permessa la visione in contemporanea su non più di due dispositivi diversi, limite riportato chiaramente al momento della sottoscrizione dell’offerta tramite Amazon Prime Video come canale aggiuntivo nella sezione Iscrizioni.

Detto questo, confermiamo che l’incontro si disputerà all’interno della sessione serale della Rod Laver Arena, quando qui in Italia saranno le 9:00 del mattino. La dicitura è “a partire da” perché l’orario effettivo dipende dall’orario in cui terminerà l’incontro precedente a quello tra il numero uno del tennis italiano e il tennista francese, vale a dire la sfida Shelton-Humbert.

Il vincente dell’incontro di oggi affronterà al secondo turno uno tra l’australiano James Duckworth e il croato Dino Prizmic: il primo partecipa all’Australian Open grazie a una wild card, il secondo invece è entrato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso al terzo turno delle qualificazioni contro il britannico Arthur Fery (che per la cronaca ha poi eliminato l’azzurro Flavio Cobolli).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

